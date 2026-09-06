Блогерша превратила бракованные детали дронов в платье и показала его на Ukrainian Fashion Week
Украинская блогерша Яна Метелкина удивила необычным образом на Ukrainian Fashion Week. Она собственноручно сшила платье из бракованных деталей дронового оборудования, превратив их в необычный fashion-стейтмент.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram блогерши.
Как выглядит платье из деталей дронов
На неделе моды Яна предстала в авангардном одеянии черного цвета с асимметричными деталями, которые сделала из бракованных детелей дронового оборудования.
Долинила она свой образ чулками, обувью и сумкой в тон, а также серебристым украшением в форме сердца. Интересно, что на создание наряда блогерша потратила всего 8 часов.
По ее словам, идея платья заключалась в том, чтобы через моду показать изобретательность украинцев.
"Сделала платье из бракованных деталей дронового оборудования и пришла в нем на Ukrainian Fashion Week. Чтобы подчеркнуть то, какие мы, украинцы, несокрушимые и изобретательные!" - написала она.
Метелкина подчеркнула, что пока качественные самодельные детали помогают обезвреживать российские дроны, бракованные компоненты она решила превратить в одежду.
"Ведь какое время - такой и фейшон", - отметила блогерша.
По ее словам, платье она шила самостоятельно, буквально стежок за стежком.
"Шила сама: стежок за стежочком, ниточка за ниточкой. Все для того, чтобы показать и напомнить, насколько мы, украинцы, изобретательны и насколько даем отпор дрысне", - рассказала она в видео.
В то же время, необычный образ имеет не только символическое значение.
"Главная цель этого платья - закрыть сбор на уничтожение вражеских дронов-камикадзе", - отметила она.