Блеск и цветные стрелки: 3 варианта макияжа на рождественскую вечеринку
Праздничный сезон – это легальная возможность поэкспериментировать с макияжем, добавить много блеска и создать необычные образы, которые в повседневной жизни не всегда уместны. Цветные стрелки, насыщенный цветной smokey eyes, темные губы, блеск, стразы, накладные ресницы – это все отлично подойдет для новогодних вечеринок.
Wave RBC.UA собрал три варианта эффектного нарядного макияжа, который можно повторить самостоятельно.
В стиле 2000-х
Сейчас очень популярна эстетика конца 1990-х – начала 2000-х, с присущим перламутром и блеском. Бренды возвращают в коллекции перламутровые помады, а одним из топовых макияжей является frosty make up – макияж с эффектом холодного зимнего сияния.
Такой макияж несложно будет повторить самостоятельно и он отлично подойдет для рождественских вечеринок.
Цветной акцент
После многих лет чуда и деликатного макияжа, мода снова возвращается к цвету и веселью. Сейчас в тренде цветные тени, яркие стрелки, насыщенные красные и темные помады. Такой макияж отлично подойдет для праздничного вечера.
Акцент на губы
Насыщенные темные помады сейчас в тренде, так что можете смело экспериментировать с необычными lip combo. В частности, для празднования прекрасно подойдут губы в оттенках бургунди, однако можно зайти еще дальше и выбрать еще более смелые оттенки: темно-серые, фиолетовые, черные и т.д.