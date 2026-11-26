В стиле 2000-х

Сейчас очень популярна эстетика конца 1990-х – начала 2000-х, с присущим перламутром и блеском. Бренды возвращают в коллекции перламутровые помады, а одним из топовых макияжей является frosty make up – макияж с эффектом холодного зимнего сияния.

Такой макияж несложно будет повторить самостоятельно и он отлично подойдет для рождественских вечеринок.

Цветной акцент

После многих лет чуда и деликатного макияжа, мода снова возвращается к цвету и веселью. Сейчас в тренде цветные тени, яркие стрелки, насыщенные красные и темные помады. Такой макияж отлично подойдет для праздничного вечера.

Акцент на губы

Насыщенные темные помады сейчас в тренде, так что можете смело экспериментировать с необычными lip combo. В частности, для празднования прекрасно подойдут губы в оттенках бургунди, однако можно зайти еще дальше и выбрать еще более смелые оттенки: темно-серые, фиолетовые, черные и т.д.