Balenciaga создала коллаборацию с Дамьеном Герстом: как изменились культовые сумки Le City

Как выглядит Le City

Для юбилейной коллекции художник переосмыслил дизайн Le City, использовав мотивы из своих известнейших художественных работ.

В частности, на кожаных моделях появились разноцветные точки, силуэты бабочек, мандалы, аппликации и декоративные элементы с ручной росписью.

Некоторые изделия украшены характерными для Герста композициями из цветных пятен, а другие - узорами из крыльев бабочек.

Помимо сумок, Damienciaga охватывает и другие предметы гардероба и аксессуары - в частности, обувь и галстуки. Коллекция представлена в ограниченном количестве. Каждая модель имеет надпись Damienciaga - сочетание имени художника и названия модного дома.

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Что известно о коллаборации

Коллаборация стала частью масштабной программы Balenciaga, посвященной юбилею Le City. Бренд также запускает серию временных пространств Le City House в Париже, Нью-Йорке, Токио, Шанхае, Пекине и Сеуле.

Первый Le City House открылся 10 ноября в историческом здании модного дома на авеню Георга V в Париже. Пространство будет работать до 19 ноября. Там представят первый прототип сумки, созданный в 2001 году, редкие архивные модели и личные экземпляры знаменитостей, которые носили Le City в разные годы.

Отдельное внимание было уделено возможностям персонализации аксессуаров. Посетители могут обновить шнуровку на ручках сумки, подобрать декоративные подвески или нанести инициалы на фирменное зеркальце. Также в пространстве предусмотрели услуги по уходу за кожаными изделиями.

Кто создал сумку

Сумку Le City создал в 2001 году тогдашний креативный директор Balenciaga Николя Жескьер. Модель отличалась мягкой кожей, металлическими деталями, характерными шнуровками и небрежной эстетикой, напоминающей стиль мотоцикла.

Одной из первых поклонниц аксессуара стала супермодель Кейт Мосс, после чего сумка быстро приобрела популярность среди знаменитостей. В разные годы ее носили Пэрис Хилтон, Николь Ричи, сестры Олсен и Сара Джессика Паркер.

К 25-летию Le City Balenciaga не только обращает внимание на архивную модель, но и предлагает взглянуть на нее как на объект искусства и индивидуального самовыражения.