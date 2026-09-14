"Платье мести" принцессы Дианы выставят на аукцион. За сколько ожидают продать

Аукцион на платье

Платье мести будет выставлено в галереях Sotheby's по всему миру в течение нескольких месяцев. Первое появление наряда запланировано с 18 по 24 сентября в Лондоне, в течение Лондонской недели моды. Далее аукционный дом планирует выставки в Гонконге и Женеве и, наконец, Нью-Йорке, где и состоится аукцион.

Торги намечены на 9 декабря, прогнозируется, что платье уйдет с молотка за сумму от 150 до 300 тыс. долларов.

Впервые платье было продано на аукционе в 1997 году, в рамках каталога из 79 платьев принцессы. Тогда принцесса собирала средства для благотворительных организаций по борьбе с раком и СПИДом. Оставаясь верными благотворительному наследию покойной Дианы, Sotheby's передаст часть средств с продажи благотворительной организации NHS Lothian от имени Королевской Эдинбургской больницы.

"Платье мести" принцессы Дианы (фото: Getty Images)

Культовое платье

Принцесса Диана одела платье от греческой дизайнера Кристины Стамболян 29 июля 1994 на благотворительный вечер в лондонской галерее Serpentine. Шелковое черное платье с открытыми плечами и шлейфом, которое Диана дополнила черными туфлями на каблуке, клатчем, красным маникюром и массивным чокером из жемчужин.

Снимки Дианы в этом образе стали легендарными и облетели весь мир, а платье мгновенно прозвали "платьем мести", ведь именно в тот день король Чарльз публично признался в супружеской измене.

"Что делает это платье необычным - это не то, что его носила принцесса, и не то, что его появление на мероприятии Serpentine попало в заголовки газет во всем мире. Это то, что оно означает. На своих собственных условиях принцесса Диана превратила платье в одно из самых мощных сообщений, которые она когда-либо делала, во время одного из наиболее тщательно изученных и эмоционально заряженных эпизодов в своей жизни”, – сказал Морган Халими, глобальный руководитель отдела сумок и моды Sotheby's.