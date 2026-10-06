Нашла Сестричку Вику в Калифорнии: Христина Соловий готовит особенный релиз
Украинская певица Христина Соловий представит собственную версию песни "Прощай" Сестрички Вики. Премьера композиции намечена на 30 октября.
О предстоящем релизе Wave RBC.UA сообщила команда артистки.
Соловий продолжает исследовать украинские 90-е
Композиция станет частью нового альбома Христины Соловий - музыкального исследования украинской сцены 1990-х.
В пластинку также войдут другие переосмысления известных песен и работы, созданные в сотрудничестве с легендами того периода.
"Прощай" принадлежит к самым ранним композициям в репертуаре Виктории Врадий.
Певица записала ее вместе с ВИА "Арника" еще в конце 1970-х - задолго до появления сценического образа Сестрички Вики.
Позже Врадий стала одной из самых ярких представительниц украинской рок-сцены.
В 1989 году она завоевала первое место в категории рок-музыки на фестивале "Червона рута".
Встреча в Калифорнии
Во время недавней поездки в США Кристина Соловой посетила Викторию Врадий, которая уже более 30 лет живет в Калифорнии.
Во время встречи артистки обнаружили символическое совпадение: Сестричка Вика покинула Украину в 1993 году - тогда родилась Христина Соловий.
Их разговор состоялся перед камерой. Соловий пообещала скоро опубликовать видео со встречи.
Ранее в интервью проекту TALK на FM Галичина певица рассказала, что долго искала контакты Виктории Врадий.
В конце концов, артистка позволила ей использовать свои музыкальные материалы и поддержала работу над новым прочтением композиции.
О предстоящем сотрудничестве Соловий впервые публично заговорила еще в начале 2026 года.
Новая версия песни "Прощай" выйдет 30 октября.