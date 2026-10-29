Звезда "Игры престолов" приехал в Киев: Николай Костер-Вальдау спустился в укрытие из-за угрозы обстрела

Где в Киеве встретили звезду "Игры престолов"

Фото с Костером-Вальдау опубликовала пользовательница Threads Вита Задорожня. Актера встретили в одном из заведений на Подоле.

"Обычные киевские будни с Николаем Костером Вальдау", - подписала она общий кадр.

Цель нынешней поездки актера публично не уточняется.

Пребывание актера в украинской столице подтверждают и фотографии Reuters, датированные 28 октября 2026 года.

Николай Костер-Вальдау в Киеве (фото: reutersconnect.com)

В подписи к одному из снимков агентство отмечает, что Костер-Вальдау ожидает поезд, готовясь воспользоваться станцией метро как укрытием из-за угрозы российского ракетного и дронового удара.

На другом кадре актер уже уезжает в вагоне. К этой фотографии Reuters также добавляет пояснения об угрозе воздушной атаки.

Как актер поддерживает Украину

Костер-Вальдау ранее приобщался к международным инициативам в поддержку украинцев.

В 2022 году он поддержал кампанию Stand Up for Ukraine от Global Citizen, направленную на помощь людям, вынужденным покинуть свои дома.

22 февраля 2026 года актер был среди участников вечера солидарности "Украинские голоса - истории свободы" в Копенгагене.

Мероприятие организовали Украинский дом в Дании, Датский культурный институт и театр Det Ny Teater.

В программе объединили украинские тексты, их исполнение датскими актерами и музыку. Костер-Вальдау был среди датских чтецов.

Что известно о Николае Костера-Вальдау

Мировую узнаваемость актеру принесла роль Джейми Ланнистера в "Игре престолов".

Он играл этого персонажа в течение восьми сезонов сериала HBO – с 2011 до 2019 года.

В его фильмографии также есть фильмы "Боги Египта" и "Мама".

С 2016 года Костер-Вальдау является послом доброй воли Программы развития ООН. В этой роли он поддерживает Цели устойчивого развития и привлекает внимание к гендерному равенству, преодолению бедности и изменению климата.