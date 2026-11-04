Звезды на выборах в США: как голосовали Педро Паскаль, Дженнифер Лоуренс и другие
Голливудские знаменитости показали, как голосовали на промежуточных выборах в США в 2026 году. Некоторые из них ограничились красноречивыми кадрами, а другие воспользовались случаем, чтобы высказаться о политической ситуации в стране.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.
Педро Паскаль
Актер опубликовал видео в сторизе, в котором дал понять, что не прошел мимо выборов. На его футболке появился значок "I Voted".
Дженнифер Лоуренс
Актриса поделилась фото с жестом трех пальцев – символом сопротивления с франшизы "Голодные игры". К снимку она добавила фразу: "Не забывайте, кто пылает вместе с нами", которая отсылает к словам ее героини "Огонь заразен! И если мы сгорим, вы сгорите вместе с нами", которые адресовала президенту Сноу и правящей элите.
Крис Пратт
Звезда "Сторожевых Галактики" тоже принял участие в выборах. Он показал фото с наклейкой "I Voted".
"Это как золотая звезда, только патриотическая", - подписал кадр он.
Сэмюэл Л. Джексон
Актер подошел к выборам очень серьезно. Даже подобрал футболку с символической надписью, которую дополнил избирательной наклейкой.
Джулия Робертс
Оскаоносная актера тоже проголосовала на промежуточных выборах в Конгресс. Она показала яркую наклейку и оставила лаконичное послание подписчикам.
"Власть народа", – написала она.
Том Генкс
Актер поделился фотографией, на которой позирует в клетчатой рубашке. На фото он указывает на свою наклейку "I Voted".
Оливия Родриго
23-летняя певица тоже исполнила свой гражданский долг. Она поделилась селфи с наклейкой "I Voted" и призвала поклонников не обходить выборы.
Алек Болдуин
Актер записал видеообращение, в котором назвал последние несколько лет "кошмаром". Он выразил надежду, что выборы станут началом положительных перемен.
"Не могу поверить, что мы дошли до того, до чего дошли. Наступит конец этого кошмара", - отметил он.
Кэндис Кинг
Актриса рассказала, что голосовала вместе с новыми и давними друзьями и была счастлива видеть очередь на участках.
"В голосовании на промежуточных выборах нет ничего "промежуточного". Я прекрасно провела время, голосуя вместе с новыми и старыми друзьями. Была в восторге, увидев очередь у избирательных участков!" - написала она.
Что известно о выборах в США
Напомним, что на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса - Сенатом и Палатой представителей.
Кроме того, демократам удалось победить в ряде штатов, которые традиционно поддерживали республиканцев. Среди них - Канзас, Техас, Айова и Южная Каролина.
Среди наиболее заметных результатов - победа Джеймса Таралико в сенатских выборах в Техасе. Он стал первым демократом за почти 40 лет, который завоевал место в Сенате от этого штата.
В Канзасе впервые с 1932 года избрали демократа - Адама Хамильтона, а от штата Мичиган впервые в истории в Сенат попал мусульманин Абдул Эль-Сайед.
Кроме того, демократы одержали ряд исторических побед на губернаторских выборах:
- Джина Инохоса - первая латиноамериканка на посту губернатора Техаса
- Киша Лэнс Боттомс - первая темнокожая женщина-губернатор Джорджии
- Деб Хааланд - первая женщина из числа коренных народов на этом посту в Нью-Мексико.