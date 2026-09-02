Звезда "Зворотного напрямку" выходит замуж: известный актер сделал ей предложение
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Звезда "Зворотного напрямку" выходит замуж: известный актер сделал ей предложение

Актриса показала трогательные кадры признания и рассказала об особом подарке - песне, которую он написал специально для нее.

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Олеся Надеева (фото: instagram.com/olesianadieieva)
Дата: 02 сентября 2026

Украинская актриса Олеся Надеева, известная зрителям по роли Дарьи в сериале "Зворотного напрямку", выходит замуж. Wave RBC.UA сообщает, что 28 августа ее любимый и актер Михаил Дзюба сделал предложение ей, а особыми моментами вечера артистка поделилась в Instagram.

Как прошло признание

На опубликованных кадрах Олеся показала романтическую атмосферу признания и свою реакцию на предложение.

Под видео она процитировала строку из песни ADAM: "Это не любовь, это несколько больше".

Звезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеОлеся Надеева выходит замуж (фото: instagram.com/olesianadieieva)

Но на этом сюрпризы для актрисы не завершились. Как рассказала Надеева, Михаил специально для нее написал песню. Услышав ее, она не смогла сдержать эмоций - на видео она плачет от счастья.

"Это просто разрыв сердечка", - прокомментировала актриса особенный момент.

Таким образом, Надеева и его возлюбленный начали новый этап своих отношений. Для признания Михаил подготовил не только романтический вечер, но и личный музыкальный подарок, особенно умиляющий актрису.

Звезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеОлеся Надеева выходит замуж (фото: instagram.com/olesianadieieva)

История любви

Олеся и Михаил познакомились в театральном университете, где были одногруппниками. Сначала они дружили, хотя Михаил, по его словам, влюбился в Олесю с первого взгляда.

Их романтические отношения начались на третьем курсе. Первое свидание прошло во Львовской мастерской шоколада. Актриса поняла, что испытывает к Михаилу сильные чувства, после разлуки на новогодние праздники, когда осознала, как сильно по нему скучает.

Пара вместе около пяти лет. Они оба работают и поддерживают друг друга в профессиональной деятельности.

Звезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеЗвезда &quot;Зворотного напрямку&quot; выходит замуж: известный актер сделал ей предложениеОлеся Надеева выходит замуж (фото: instagram.com/olesianadieieva)

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