Звезда Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в кепке от Руслана Багинского
Пэрис Хилтон в очередной раз продемонстрировала приверженность украинской моде. Wave RBC.UA сообщает, что американская модель и актриса посетила показ Elie Saab в рамках Недели моды в Париже, дополнив свой образ головным убором украинского дизайнера Руслана Багинского.
Какой головной убор выбрала знаменитость
Для выхода знаменитость выбрала кожаную модель Baker Boy Cap с узнаваемым структурированным силуэтом. Стоимость аксессуара на официальном сайте бренда составляет 21 580 гривен.
Кепку изготовлено из 100% натуральной кожи, а для подложки использовали 100% хлопок.
Пэрис Хилтон кепку стилизовала с черно-белым комплектом от Alice+Olivia. Ее образ состоял из элегантного кейпа с большим бантом и мини-юбки с принтом "гусиная лапка". Также она выбрала черные сапоги на каблуке.
Фото со звездой в украинском головном уборе опубликовали на странице Ruslan Baginskiy в Instagram.
Это не первый случай
Пэрис Хилтон - с детьми - сыном Фениксом и дочерью Лондон, а также со своей младшей сестрой Ники и ее детьми побывали в Диснейленде. Тогда она свой образ дополнила такой же черной кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского.