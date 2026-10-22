Звезда мюзикла "Призрак оперы" Эмми Россум надела изысканное платье украинского бренда

Какое платье выбрала актриса

Для появления на телешоу Эмми Россум выбрала голубое платье Waterlily от украинского бренда Anna October. Эта модель относится к самым известным дизайнам марки и отличается сочетанием бельевой эстетики и женственного силуэта.

Дизайнер создала ее как собственное видение идеального платья-комбинации, уделив особое внимание посадке и комфорту.

Эмми Россум (фото: Getty Images)

Платье имеет тонкие бретельки, приталенный лиф с конструктивными швами, вдохновенными корсетами, и расширяющуюся книзу юбку меди. Благодаря крою ткань мягко облегает фигуру, а ее шелковистая поверхность деликатно отражает свет.

Еще одна характерная деталь модели - открытая спина с застежкой на крючки и петли, которая обеспечивает надежную фиксацию.

Стоимость платья составляет 730 долларов.

Платье Waterlily от украинского бренда Anna October (фото: скриншот)

Платье Waterlily от украинского бренда Anna October (фото: скриншот)

Эмми дополнила голубой наряд белыми мюлями от Andrea Wazen с ремешками и пряжками. Контраст светлой обуви и нежного оттенка платья сделал образ свежим и изящным, сохранив акцент на лаконичном дизайне украинского бренда.

Чем известна актриса

Эмми Россум получила международное признание еще в юном возрасте. Одной из самых известных работ актрисы стала роль Кристин Дааэ в фильме-мюзикле "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), где она сыграла вместе с Джерардом Батлером.

За эту работу Россум номинировали на премию "Золотой глобус" в категории лучшей женской роли в комедии или в мюзикле.

Еще одной знаковой страницей ее карьеры стал сериал "Бесстыдные" (Shameless), в котором актриса в течение девяти сезонов исполняла роль Фионы Галлагера - старшего ребенка в большой семье, которой приходится брать на себя ответственность за младших братьев и сестер.

Помимо актерской работы, Россум занимается режиссурой, продюсированием и музыкой.