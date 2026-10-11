Звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр выдал бывшую жену замуж: какой была свадьба

Какой была свадьба бывшей жены Тоби Магуайр

Как сообщается, 49-летняя дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер стала женой 34-летнего Джеффа Огунлеси на Гавайях. Церемония прошла на территории роскошного курорта Four Seasons Resort Lanai.

Особую роль в свадьбе сыграл эксмуж невесты, который лично проведший обряд женитьбы. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения.

На фотографиях видно, как актер читает текст с листа, а молодожены обмениваются поцелуем среди цветочных декораций.



Кто был на свадьбе

Празднование собрало немало известных гостей, среди которых Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Витторией Черетти, основатель Amazon Джефф Безос, актриса Кортни Кокс и стилистка Рэйчел Зоуи.

К свадьбе также присоединились дети Мейер и Магуайра - 19-летняя Руби и 17-летний Отис. Дочь пары даже опубликовала фото с празднования, на котором предстала в объятиях с молодым человеком.

Руби Магуайр с парнем на свадьбе мамы (скриншот)

Что известно об отношениях Тоби Магуайра и Дженнифер Мейер

Актриса и дизайнер женились в 2007 году. В 2016 году они объявили о расставании, а в октябре 2020 года Майер подала на развод.

За время брака у них родилось двое детей. В то же время окончательно оформить развод они смогли только в прошлом месяце, в сентябре.

С Огунлеси бывшая актера начала встречаться летом 2023 года. Вскоре осенью они дебютировали на красной дорожке.

В августе 2024 пара объявила о помолвке. Мейер продемонстрировала бриллиантовое кольцо на общем фото с любимым. Летом этого года у них родился общий ребенок.

Джефф является сыном нигерийского миллиардера Адебайо Огунлеси, а сам работает в музыкальном бизнесе.