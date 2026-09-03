Звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон отгулял роскошную свадьбу во Франции

Как прошла свадьба Джейкоба Баталона

29-летний Джейкоб и 34-летняя Вероника юридически поженились на частной церемонии, дату которой они не разглашали. После завершения мирового престура фильма "Человек-паук: Абсолютно новый день" супруги решили устроить более масштабное празднование для ближайших.

Как сообщается, свадебные торжества продолжались с 25 по 27 августа на территории Château de Tourreau в городке Сарриан на юге Франции. На праздник пригласили всего 56 гостей.

"Мы всегда знали, что хотим, чтобы наша свадьба была чем-то больше, чем просто один вечер. Мы хотели, чтобы это стало целым опытом - несколькими прекрасными днями, когда все, кого мы любим, могли замедлиться, побыть вместе и отпраздновать с нами", - рассказали молодожены.

Празднование началось ужином с пиццей под открытым небом под гирляндами, а завершилось прощальным бранчем и отдыхом у бассейна.

"Есть что-то невероятно романтическое и вневременное в юге Франции. Мы влюбились в пейзажи, архитектуру, летний свет и непринужденную элегантность Прованса", - отметили они.



Кто пришел на свадьбу

Среди гостей были коллеги Баталона по фильмам о "Человеке-пауке" - Реми Хий, Зак Барак и Тони Револоре. Они стали боярами жениха. Особое внимание привлекло присутствие Тома Холланда и Зендеи. Актер, сыгравший Питера Паркера, сидел во втором ряду вместе со своей женой и коллегой по фильму.

На свадьбе также был домашний любимец супругов - мальтипу по имени Вулпикс.

Какие образы выбрали молодожены

Для церемонии Вероника выбрала свадебное платье с корсетным верхом без бретелек от Galia Lahav. Позже она сменила ее на длинное кружевное платье с рукавами от того же бренда.

Джейкоб предстал в классическом черном смокинге от Suitsupply, а для праздничной части вечера сменил его на белый пиджак. Первый танец молодожены исполнили под композицию "All That Really Matters" исполнителей Illenium и Teddy Swims.

Во время празднования для гостей выступали живые музыканты и артисты. Также на свадьбе работали фокусник и художник, создававший картину прямо во время торжеств. Завершил вечер праздничный фейерверк.

История любви Джейкоба Баталона и Вероники Леахов

Пара познакомилась в октябре 2023 года благодаря общим друзьям. Через несколько недель они пошли на первое свидание, после чего их отношения стали стремительно развиваться.

1 марта 2025 года Баталон сделал предложение любимой в Нью-Йорке. Через четыре дня пара объявила о помолвке в соцсетях, опубликовав кадры с романтического события.

Какими были помолвки пара (фото: instagram.com/lifeisaloha)

Далее молодожены отправятся в медовый месяц в тропическое место. Они планируют "отключиться" от внешнего мира и просто наслаждаться первыми днями супружеской жизни.