Звезда "Людей Икс" Лиев Шрайбер приехал в Киев и побывал на месте российского удара

Что Лиев Шрайбер увидел в Киеве

Во время поездки актер побывал возле пострадавшего в результате российской атаки жилого дома. Рядом с поврежденной многоэтажкой находится школа.

После увиденного Шрайбер подчеркнул, что российские удары продолжают угрожать гражданским и объектам.

Отдельно актер обратил внимание на необходимость Украины в усилении противовоздушной и противоракетной обороны.

"Противоракетная оборона крайне необходима. Ранее Америка ее предоставляла. Надеюсь, нам удастся возобновить эту программу", - сказал Шрайбер.

В частности, речь идет о системах Patriot, способных перехватывать российские ракеты.

Как Шрайбер поддерживает Украину

Лиев Шрайбер имеет украинские корни и системно помогает нашей стране с начала полномасштабной войны.

В июле 2022 года он стал официальным послом UNITED24 по направлению "Медицинская помощь".

Актер также является соучредителем благотворительной инициативы BlueCheck Ukraine.

Ранее Шрайбер посещал Бучу и Бородянку, помогал украинским беженцам вместе с World Central Kitchen и организовывал сборы на генераторы больниц.

Во время одной из таких кампаний Шрайбер вместе с другими послами UNITED24 помог собрать около 3 млн. долларов в поддержку украинских медиков.

Что известно об атаке на Киев 20 августа

В ночь на 20 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев. Одним из районов, потерпевших наибольшие разрушения, стал Соломенский.

По последним данным, в результате атаки в столице погибли 16 человек, еще 41 человек пострадал.

В Соломенском районе были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ранее Киевская городская прокуратура сообщала по меньшей мере о 16 поврежденных многоэтажках, а также о разрушении школы, детского сада и детской больницы.