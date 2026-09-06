Звезда "Левів на джипі" Роман Щербан женился и показал свадебные фото
Украинский юморист и участник проекта "Леви на джипі" Роман Щербан женился на своей любимой, бизнесвумене и блогерше Анастасии Лисогуб. Молодожены уже показали первые кадры по свадьбе.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост пары в Instagram.
Роман Щербан и Анастасия Лесогуб сыграли свадьбу
О радостном событии юморист и его возлюбленная сообщили 6 сентября. Они опубликовали совместный пост с серией романтических фотографий, сделанных на фоне живописных гор.
"Хеппи вайф - хеппи лайф", - лаконично подписали кадры молодожены.
Для важного дня Анастасия выбрала пышное белое платье с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке. Свой образ она дополнила собранной прической и нежным макияжем. Роман позировал рядом с любимой в светлом костюме с белой рубашкой.
Как поздравили молодоженов
Под свадебным постом молодоженов сразу же начали поздравлять друзья, коллеги и украинские блогеры.
- "Горько молодым", - написала Леся Никитюк.
- "Как хороши! Мои поздравления", - прокомментировала Даша Майорова.
- "Мед для глаз! Поздравляю вас", - отметила Маша Ефросинина.
- "Ура. Обожаю", - поделилась Даша Кубик.
- "Поздравляю! Счастье молодоженам", - написал Свят Загайкевич.
- "Поздравляю", - отреагировал Влад Шевченко.
На свадьбе пары также присутствовали друзья из "Левів на джипі", в частности Валентин Михиенко, Даша Кубик, Константин Трембовецкий и Николай Зырянов.
Что известно об отношениях пары
Роман и Анастасия заручились во время поездки во Львов в декабре 2024 после почти трех лет отношений.
Роман сделал любимой предложение в тропической оранжерее. Невеста потом поделилась фотографиями с особого момента.
По ее словам, в зимнем парке во Львове играл саксофонист, исполнявший песню "Cold Heart" Элтона Джона и Дуа Липы. В этот момент Роман сказал ей искренние слова и предложил стать его женой.