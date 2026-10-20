Замша и бордовые туфли: Селин Дион показала элегантный осенний образ в Париже

Селин Дион продолжает привлекать внимание модными выходами в Париже. Wave RBC.UA сообщает, что певицу заметили возле одной из гостиниц французской столицы, где она продемонстрировала элегантный образ с необычными деталями кроя и выразительными аксессуарами.

Стильный образ звезды

Центральным элементом образа стал замшевый комплект Ferragamo из весенне-летней коллекции 2027 года, автором которой является креативный директор бренда Максимилиан Дэвис. Вместо обычного платья дизайнер предложил сочетание приталенного жакета и юбки в теплом коньячном оттенке.

Жакет с длинными рукавами, высоким воротником и накладными карманами отличается лаконичным силуэтом. Самая выразительная деталь - длинная накидка из той же замши, которая окутывает плечи и асимметрично спадает почти до пола. Она придает комплект драматичности и создает эффект шлейфа во время движения.

Селин Дион (фото: Getty Images)

Талию Селин Дион подчеркнули двумя кожаными ремнями с массивными пряжками. Благодаря сочетанию мягкой фактуры замши, четких линий жакета и необычной драпировки образ носит выразительный характер, не требуя дополнительного декора.

Селин Дион (фото: Getty Images)

Акцентные детали

Комплект певица дополнила бордовыми туфлями Ferragamo из кожи змеиного узора. Глубокий оттенок обуви контрастировал с карамельно-коричневой палитрой одежды и завершал стилизацию.

Завершили образ большие солнцезащитные очки в черепаховой оправе, серебряные серьги и кольца. Волосы певица собрала в аккуратный гладкий пучок, а в макияже предпочла естественную палитру.

Селин Дион (фото: Getty Images)

Новый выход Селин Дион демонстрирует, как сочетание благородной замши, выразительных аксессуаров и нестандартного кроя может сделать даже сдержанный по цвету образ заметным.