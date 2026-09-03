"За тридцатку!": Зендея показала милое фото с детства в свой юбилей

На фото будущая знаменитость совсем маленькая: она сидит на полу и улыбается. Зендея уже не в первый раз отмечает день рождения таким образом - в свои публикации к особым датам она добавляет детские фотографии.

На этот раз актриса посвятила публикацию завершению своих "двадцатых". Она поблагодарила поклонников за последний год и призналась, что с нетерпением ждет нового этапа жизни.

"Я безгранично благодарна вам за то, что сделали последний год моих двадцатых таким прекрасным. У меня так много поводов для благодарности и так много того, чего я с нетерпением жду. С любовью, как всегда… За тридцатку!" - написала знаменитость.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Поклонники сразу засыпали актрису поздравлениями. В комментариях они отмечали, что Зендея была неотразима еще в детстве, и желали ей счастливого нового десятилетия.

Интересно, что в канун дня рождения мать актрисы Клэр Стоермер также опубликовала архивный снимок дочери. Она заявила, что Зендея сейчас не пользуется соцсетями, хотя сама актриса сделала исключение и появилась в Instagram в свой юбилей.

Чем известна Зендея

Зендея стала популярна благодаря работе в кино, сериалах и музыке. Больше всего ее знают по следующим проектам:

"Эйфория" - роль Рю Беннетт принесла ей мировое признание и две премии "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале

- роль Рю Беннетт принесла ей мировое признание и две премии "Эмми" за лучшую женскую роль в драматическом сериале "Дюна" и "Дюна: Часть вторая" - сыграла Чани, любимую Пола Атрида

- сыграла Чани, любимую Пола Атрида "Человек-паук" - исполнил роль Мишель «Эм-Джей» Джонс в фильмах с Томом Голландом

- исполнил роль Мишель «Эм-Джей» Джонс в фильмах с Томом Голландом "Малкольм и Мари" - одна из главных ролей в драматическом фильме, где она также стала продюсером

- одна из главных ролей в драматическом фильме, где она также стала продюсером "Вызов" (Challengers) - роль теннисной тренерши Таши Дункан принесла ей особое внимание критиков и зрителей

Помимо актерской карьеры Зендея известна как модная икона: ее образы на красных дорожках регулярно становятся предметом обсуждений в Vogue и других глянцевых изданиях.

Зендея (фото: instagram.com/zendaya)