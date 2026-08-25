YARMAK во второй раз стал отцом: артист показал новорожденного сына

Как назвали мальчика

Исполнитель рассекретил, что вместе с женой Анной они назвали мальчика Святославом. YARMAK не стал скрывать малыша от поклонников и показал несколько семейных фотографий, сделанных в роддоме.

На одном из кадров артист нежно держит сына на руках. На другом снимке с малышом позирует его жена Анна.

YARMAK во второй раз стал отцом (фото: instagram.com/yarmak_music)

В своем сообщении YARMAK также обратился к любимой и поблагодарил ее за то, что она во второй раз сделала его отцом.

Для супругов это уже второй общий ребенок. Александр и Анна состоят в браке с 2016 года. В июне 2019-го у них родилась дочь Соломия.

Теперь семья будет воспитывать двоих детей - дочь Соломию и новорожденного Святослава.

YARMAK с дочерью Соломией (фото: instagram.com/yarmak_music)