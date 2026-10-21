Не узнать: Дуэйн Джонсон превратился в 70-летнего дедушку в новом фильме

Актер Дуэйн "Скала" Джонсон кардинально изменил облик ради новой роли. В фильме "Музыка ящериц" (Lizard Music) режиссера Бенни Сафди он предстал в необычном образе пожилого мужчины.

Как Дуэйн Джонсон изменился для новой роли

Актера заметили на съемочной площадке в Бруклине во вторник, 20 октября. Для превращения в 70-летнего персонажа он воспользовался сложным протезным гримом.

На опубликованных фото Джонсон предстал в бежевой шляпе-панами и пальто. В одной руке он держал кусок пиццы, а рядом шел его юный коллега Тео Кларк Лебер, несший большую плюшевую ящерицу.

Над внешностью актера работал Кадзу Хиро - художник по гриму, который также создал образ пожилого нефтяного магната для Тома Круза в фильме "Диггер" (Digger).

Кроме того, ради нового фильма Дуэйн лишился примерно 30 фунтов мышечной массы - это около 13,6 кг.

Для Джонсона это уже не первое радикальное перевоплощение в работе с режиссером Бенни Сафди. В 2025 году он сыграл бойца смешанных единоборств Марка Керра в фильме "Несокрушимый" (The Smashing Machine), в котором также снялся украинский боксер Александр Усик.



Что известно о фильме "Музыка ящериц"

Лента основана на одноименной детской книге американского писателя Дэниела Пинквотера.

В центре сюжета - мальчик, случайно находящий на ночном телевидении странных ящериц-музыкантов. Это приводит его к знакомству с таинственным мужчиной, у которого есть старая курица.

Кроме Джонсона, в фильме сыграют Рэйчел Макадамс, Колман Доминго, Дэвид Крумгольц, Джефф Голдблюм, Алисия Сильверстоун и Реджина Холл.

Производством занимается Amazon MGM Studios. Премьера "Музыки ящериц" запланирована на 25 декабря 2027 года.