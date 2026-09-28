Vlad Darwin и Марта Адамчук спели о неповторимой любви в новом клипе

Darwin и Адамчук выпустили общую песню

"Дощ із квітів" - история о любви, которая приходит в жизнь как редкий и неповторимый миг. Композиция воспевает чувства, которые хочется прожить по полной и запомнить навсегда.

Для артистов это не первый общий творческий опыт. Еще в 2014 году они записали демо, которое так и не выпустили, а впоследствии вместе исполнили песню Джона Леннона по приглашению одного из телеканалов.

"Я точно знал, что мы должны спеть о любви. Можно сказать, что это моя первая баллада о любви с начала полномасштабного вторжения. И я пригласил к записи именно Марту, потому что ее голос идеально подходит этой песне", - рассказал композитор.

Дарвин и Адамчук выпустили общий трек (фото: представители артистов)

Для Марты композиция стала первым дуэтом с мужем. Она давно следила за творчеством Влада. Совместная работа позволила увидеть его не только как творческую личность, но и как сильного мужчину, который точно знает, к чему стремится.

"Наверное, именно поэтому в нашем творческом процессе было все - и споры, и поиски, и моменты полного взаимопонимания, и глубокая взаимная симпатия прежде всего как двух творческих людей", - поделилась она.

Артистка назвала "Дощ із квітів" особенной для себя песней. Во время съемок клипа она не смогла сдержать слез, потому что она затрагивает личные и глубинные переживания внутри нее.

"И мне всем сердцем хочется, чтобы под "Дощ із квітів" в жизни людей происходило как можно больше любви", - добавила она.

Марта Адамчук в клипе "Дощ із квітів" (фото: представители артистов)

Впервые песня прозвучала на свадьбе военного, уже несколько лет защищающего Украину. Влад и Марта исполнили композицию вживую для молодоженов во время их первого свадебного танца. В этот момент на пару сыпались лепестки роз, создавая своеобразный дождь из цветов.

Адамчук и Дарвин представили песню на свадьбе военного (фото: представители артистов)

Как снимали клип "Дощ із квітів"

Вместе с песней артисты представили и романтический видеоклип. Его замысел возник во время благотворительного тура Кипром, который Дарвин и Адамчук проводили в поддержку ВСУ.

Видео сняли примерно через четыре часа - во время заката и без заранее подготовленного сценария, профессиональной съемочной техники или подготовленных образов.

"У нас не было практически ничего: ни одежды для съемок, ни сценария, ни окончательно утвержденной формы песни. Нам помогали друзья, мы многое импровизировали", - вспомнили артисты.