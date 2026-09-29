Виктория Бекхэм впервые за более чем 20 лет появилась в студии звукозаписи: редкое фото

Виктория Бекхэм снова перед микрофоном

Круз опубликовал фотографию с недавней студийной сессии. На снимке он позирует в больших наушниках, а на заднем плане видно его маму, которая держит телефон с текстом у микрофона.

"Да, мы вернули Пош в студию", - подписал фото 21-летний парень.

Виктория Бекхэм снова в студии (фото: instagram.com/cruzbeckham)

Сама Виктория не объяснила, над чем они работали. В то же время в комментариях она отреагировала на публикацию четырьмя смайликами со слезами от смеха.

Пока точно не известно, записывала ли Бекхэм вокал для нового трека сына или готовила другой музыкальный проект. В то же время интригующая подпись сына может быть намеком именно на это, ведь в ней он использовал сценическое прозвище мамы со времен Spice Girls.

Когда Виктория Бекхэм последний раз выпускала музыку

Последним релизом звезды стал двойной сингл "Let Your Head Go/This Groove", который она представила в 2003 году.

После завершения сольной музыкальной карьеры Виктория сосредоточилась на работе в сфере моды и почти не участвовала в активностях, связанных со Spice Girls.

Ее последнее полноценное выступление вместе с группой состоялось в 2012 году во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне. В 2019 году Spice Girls отправились в тур без Виктории.

Позже в 2024 году певица все же воссоединилась с бывшими коллегами на своем 50-летии. Тогда они исполнили фрагмент песни "Stop".

Что известно о музыкальной карьере Круза

Сын Дэвида и Виктории начал свой творческий путь еще в 2016 году, когда ему было 11 лет. Тогда он выпустил благотворительный рождественский сингл "If Every Day Was Christmas".

Уже во взрослом возрасте Круз создал собственную группу Cruz Beckham and the Breakers. В октябре 2025 года коллектив представил дебютный сингл "Optics/Lick the Toad", а в начале 2026-го отправился в тур по Европе и США.

В августе группа презентовала дебютный миниальбом "Wear & Tear", в который вошли шесть композиций.