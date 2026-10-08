Известный украинский актер Сергей Стрельников мобилизовался в Силы обороны Украины

Что заявил актер

Актер отметил, что планирует овладевать новыми навыками и применять их на практике. Кроме того, он хочет рассказывать о военных, которые ежедневно выполняют свою работу на фронте.

"Официально сообщаю, что я присоединился к рядам Сил обороны Украины и принял присягу на верность нашему народу. С сегодняшнего дня я - часть команды батальона FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем. Делаю то, что умею лучше всего: скоро буду учиться новым навыкам и использовать", - написал актор.

Сергей Стрельников (фото: пресс-служба актера)

По словам Стрельникова, еще одним направлением его службы станет освещение историй военнослужащих, о которых не всегда рассказывают в новостях.

Сергей Стрельников известен по ролям в более чем 50 фильмах и сериалах. Среди его известнейших работ - главная роль в ленте "Довбуш" и образ Совы в фильме "КІЛЛХАУС" режиссера Любомира Левицкого.

"КІЛЛХАУС" стал одним из последних кинопроектов актера до начала службы. Военный экшн вышел в украинский прокат 23 апреля 2026 года. Во время промокампании Стрельников рассказывал, что для него было важно работать в кадре вместе с военными.

Сергей Стрельников в фильме "КИЛЛХАУС" (фото: пресс-служба актера)

Теперь актер сам присоединился к Силам обороны и будет служить в подразделении беспилотных систем.