Украинская певица появилась на главном билборде Таймс-сквер в Нью-Йорке

Как певица появилась на билборде

ТУЧА стала частью международной кампании Spotify, направленной на поддержку и большую видимость женщин-исполнительниц, авторов песен и продюсерок.

Spotify запустил программу EQUAL в 2021 году. Ее цель - помогать женщинам в музыке получать больше возможностей, внимания аудитории и профессиональной поддержки. За пять лет проект расширился более чем на 40 рынков и объединил более 1400 амбасадорок.

ТУЧА на экране Таймс-сквера в Нью-Йорке (фото: instagram.com/enko_music)

ТУЧА стала послом EQUAL в июле 2026 года. В рамках участия в проекте артистка сосредоточилась не только на собственном творчестве, но и на теме присутствия украинских женщин в музыкальной индустрии.

В частности, она рассказывала об опыте украинских продюсерок, брала у них интервью и поднимала вопросы профессиональных вызовов, с которыми они сталкиваются.

Что о ней известно

Появление Тучи на Таймс-сквер стало одним из самых заметных проявлений ее участия в международной инициативе. Знаменитая площадь в центре Нью-Йорка известна своими масштабными цифровыми билбордами, где регулярно появляются мировые музыканты, актеры и другие публичные лица.

ТУЧА является украинской певицей, автором песен и музыкальной продюсершей, которая работает преимущественно в электронной музыке.

Для украинской артистки участие в EQUAL стало возможностью представить не только собственную музыку международной аудитории, но и привлечь внимание к украинским женщинам, работающим за кулисами музыкальной индустрии - как продюсер, автор и креатор.