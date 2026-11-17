Какую композицию исполнила артистка

Assia Ahhatt пригласили исполнить скрипичную партию для композиции The Power. Ее соло стало одним из элементов музыкальной композиции, представленной в рамках номинированной пластинки.

Для украинской музыки это уже не первый опыт сотрудничества с международными проектами, получающими признание Американской академии звукозаписи. Помимо творческой работы, Assia Ahhatt также является членом Recording Academy.

По словам артистки, она с радостью приняла приглашение Chris Redding, ведь ее заинтересовала концепция альбома. Его автор посвятил пластинку теме поддержки людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Очень счастлива быть частью этого проекта! Мне понравилась идея альбома, ведь Chris Redding посвятил его теме поддержки людей в трудных ситуациях. Горжусь нашей совместной работой и от всей души желаю нам победы", - поделилась Assia Ahhatt.

Assia Ahhatt (фото предоставлено артисткой)

Assia Ahhatt готовит премьеру

В то же время, скрипачка готовит музыкальную премьеру для украинских слушателей. Вскоре она представит украиноязычную версию одного из своих самых известных хитов.

Какую именно композицию артистка переосмыслила и когда состоится релиз, пока не сообщается.