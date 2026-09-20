Украинская диджейка Miss Monique и Робби Уильямс выпустили общий трек: как он звучит
Британский певец Робби Уильямс и украинская диджейка и продюсер Miss Monique выпустили совместный трек Beauty In Us.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на соцсети музыкантов.
Как звучит Beauty In Us
Новая композиция стала результатом сотрудничества двух музыкантов с разным творческим бэкграундом, которых объединила любовь к электронной музыке и клубной культуре.
По словам артистов, трек отображает их опыт знакомства с электронной сценой.
"Наше действительно особое музыкальное сотрудничество, вдохновленное нашим разным, но все равно определяющим опытом в электронной музыке и клубной жизни в Стоук-он-Тренте и Киеве, от 90-х до 2010-х годов", - прокомментировал ранее Уильямс.
Для Miss Monique Beauty In Us стал совместной работой с одним из известнейших британских пописполнителей.
"Этот день настал. Наш совместный трек с британской легендой наконец-то увидел свет. Порадуйтесь, пожалуйста, в комментариях, словно вы мои дальние родственники", - написала Miss Monique после выхода композиции в Threads.
Как Miss Monique представила трек на Tomorrowland
До официального релиза композиция уже прозвучала вживую на одной из самых больших сцен электронной музыки. В июле 2026 Miss Monique представила трек во время своего выступления на главной сцене фестиваля Tomorrowland.
После этого артистка исполнила трек на вечеринке Карла Кокса на Ибице. Тогда к сету украинки присоединился Робби Уильямс, который спел свою партию вживую.
Что известно о Miss Monique
Олеся Аркуша, известная под сценическим именем Miss Monique, - украинская диджейка, музыкальный продюсер и основательница лейбла Siona Records. Ее музыка сочетает в себе прогрессив-хаус, мелодичное техно и трансовые мотивы.
Артистка родилась в Кропивницком, а в восьмилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Киев. Первые профессиональные выступления давала в киевских клубах, где постепенно сформировала свой собственный музыкальный стиль.
Международную известность Miss Monique в значительной степени принесли ее видеосеты и музыкальные проекты на YouTube. Потом она начала выступать на крупных фестивалях и клубных площадках по всему миру, в частности на Tomorrowland, Coachella, EDC и Ultra.
В 2026 году она в третий раз подряд выступила на Mainstage фестиваля Tomorrowland, а также представила новое шоу Biorhythm на Freedom Stage.