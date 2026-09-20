Украинская диджейка Miss Monique и Робби Уильямс выпустили общий трек: как он звучит

Как звучит Beauty In Us

Новая композиция стала результатом сотрудничества двух музыкантов с разным творческим бэкграундом, которых объединила любовь к электронной музыке и клубной культуре.

По словам артистов, трек отображает их опыт знакомства с электронной сценой.

"Наше действительно особое музыкальное сотрудничество, вдохновленное нашим разным, но все равно определяющим опытом в электронной музыке и клубной жизни в Стоук-он-Тренте и Киеве, от 90-х до 2010-х годов", - прокомментировал ранее Уильямс.

Для Miss Monique Beauty In Us стал совместной работой с одним из известнейших британских пописполнителей.

"Этот день настал. Наш совместный трек с британской легендой наконец-то увидел свет. Порадуйтесь, пожалуйста, в комментариях, словно вы мои дальние родственники", - написала Miss Monique после выхода композиции в Threads.



Как Miss Monique представила трек на Tomorrowland

До официального релиза композиция уже прозвучала вживую на одной из самых больших сцен электронной музыки. В июле 2026 Miss Monique представила трек во время своего выступления на главной сцене фестиваля Tomorrowland.

После этого артистка исполнила трек на вечеринке Карла Кокса на Ибице. Тогда к сету украинки присоединился Робби Уильямс, который спел свою партию вживую.

Что известно о Miss Monique

Олеся Аркуша, известная под сценическим именем Miss Monique, - украинская диджейка, музыкальный продюсер и основательница лейбла Siona Records. Ее музыка сочетает в себе прогрессив-хаус, мелодичное техно и трансовые мотивы.

Артистка родилась в Кропивницком, а в восьмилетнем возрасте вместе с семьей переехала в Киев. Первые профессиональные выступления давала в киевских клубах, где постепенно сформировала свой собственный музыкальный стиль.

Международную известность Miss Monique в значительной степени принесли ее видеосеты и музыкальные проекты на YouTube. Потом она начала выступать на крупных фестивалях и клубных площадках по всему миру, в частности на Tomorrowland, Coachella, EDC и Ultra.

В 2026 году она в третий раз подряд выступила на Mainstage фестиваля Tomorrowland, а также представила новое шоу Biorhythm на Freedom Stage.