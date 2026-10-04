"Эти люди присвоили наши деньги и сети". В Schmalgauzen заявили о конфликте с менеджментом

Из-за чего возник конфликт в Schmalgauzen

Музыканты опубликовали пятиминутное видео, в котором в присущей для себя театральной манере поделились деталями расторжения сотрудничества с бывшим менеджментом.

"Наша команда не выдержала сложного испытания деньгами и властью. Мы выходим в публичную коммуникацию не со страницы группы, потому что нас неправомерно лишили доступа к ней", - отметили они.

Артисты потеряли доступ к части активов проекта, включая социальные сети, стриминговые платформы и финансовую информацию.

"Эти люди присвоили наши средства, сети, доступ к стриминговым платформам, предварительно не выходя с нами на связь и избегая какой-либо здоровой коммуникации", - сообщили они.

Коллектив подчеркнул, что отныне "начинает все сначала", а спор с бывшими представителями команды переводят в юридическую плоскость.



Право на торговую марку Schmalgauzen

Отдельной частью конфликта стали права на название. Как сообщили Михальчук и Матюхин, торговая марка была без их сведения оформлена на третье лицо, "на которое господин Ширко, по его собственным словам, имеет прямое влияние".

Кроме того, он, как отметили музыканты, в марте этого года подал на регистрацию еще три ТМ.

"Мы переходим в юридическую плоскость и направляем заявления в соответствующие органы, а также инициируем судебные и административные процессы по обжалованию регистрации торговых марок и возвращению доступа группы к социальным сетям", - сообщили ребята.

Кому принадлежит ТМ Schmalgauzen (скриншот)

Также артисты отдельно высказались о возвращении средств за евротур, отмененный 9 августа 2026 года. Они сообщили, что уже работают над этим с командой юристов и финансистов.



Как отреагировал бывший менеджмент группы

Со своей стороны Андрей Ширко подтвердил прекращение многолетнего сотрудничества с музыкантами. В своем заявлении в Instagram он назвал завершение отношений с артистами "подлым, ироническим и низким" завершением дружбы, но добавил, что не хочет отвечать "грязью".

Режиссер также отметил, что коммуникация между сторонами проходит через юристов. По его словам, такой диалог продолжался даже в день публикации видео Schmalgauzen – 2 октября. Он также подчеркнул, что готов к рассмотрению конфликта правоохранительными органами.



В комментарии Музвар Михальчук также сообщил, что бывший менеджмент не выходил с ними на связь с мая месяца.

После этого была лишь одна встреча в Zoom по поводу разрыва сотрудничества. После публикации видео они также не пытались связаться с артистами.

"Нам очень тяжело удалось попасть в плотный график эксхудожественного руководителя проекта и экспродюсера. После публикации нашего видео по поводу их неправомерных действий с нами также никто из них не связался", - отметил Владислав.