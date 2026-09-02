"Это лютый кринж": Хливнюк готов отказаться от звания заслуженного артиста
Фронтмен группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк заявил, что готов отказаться от звания заслуженного артиста Украины.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.
Что сказал Андрей Хливнюк
В соцсетях музыкант затронул тему государственных наград и почетных званий для украинских деятелей культуры.
По словам Хливнюка, Украине все равно придется решать вопрос о лишении знаков отличия представителей культуры.
Сам артист подчеркнул, что за собственное звание не держится.
"Лишать званий и наград "деятелей культуры" все равно придется. Вопрос только: за антиукраинскую или за проукраинскую позицию. Я не прочь избавиться от своего "заслуженного", в такой компании это яростный "кринж", - написал певец.
Конкретных артистов в своем сообщении фронтмен "Бумбокса" не назвал.
В то же время, его заявление прозвучало на фоне дискуссии относительно государственных званий, в частности вокруг Потапа.
Когда Хливнюк получил звание
Звание заслуженного артиста Украины Андрею Хливнюку присвоили совсем недавно - 15 июля 2026 года.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский в День Украинской Государственности.
В Офисе президента тогда напомнили, что после начала полномасштабного вторжения Хливнюк вступил в территориальную оборону Киева.
Музыкант получил ранение в результате минометных обстрелов, после чего вернулся в службу.