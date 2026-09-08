"Это был смертельный приговор". Памела Андерсон поделилась опытом борьбы с гепатитом С

Памела Андерсон вспомнила о тяжелом диагнозе

59-летняя звезда выступила с эмоциональной речью на гала-вечере amfAR, где получила Award of Courage - награду за мужество за свою благотворительную деятельность и многолетнюю поддержку борьбы со СПИДом.

Андерсон рассказала, что в конце 1990-х у нее диагностировали гепатит C. На тот момент эффективного лечения вирусной инфекции не существовало.

По словам актрисы, врач сообщил ей, что она, вероятно, проживет еще около десяти лет.

"Это был смертельный приговор. Именно так сказал мне врач - что мне, вероятно, осталось около десяти лет жизни", - вспомнила Памела.

Памэла Андерсон на amfAR (фото: Getty Images)

Звезда призналась, что новость о диагнозе сильно повлияла на ее решение и восприятие жизни. Особенно ее пугала мысль о том, что может случиться с ее маленькими детьми.

"Это вывернуло мою жизнь наизнанку", - рассказала Андерсон.

Ситуация изменилась в 2011 году, когда было найдено эффективное лечение гепатита C. К 2015 году актриса смогла избавиться от вируса.

В то же время лечение оказалось очень дорогим. Андерсон отметила, что потратила на него практически все свои сбережения.

"На это пошло все, что я имела на счету", - поделилась она.

"Я не жертва, я - победительница"

Памела также рассказала о чувствах стыда и вины, которые остались у нее после диагноза. Она сравнила эти переживания с последствиями сексуального насилия, которому подверглась в детстве.

По словам актрисы, ей казалось, будто на ее лбу было выгравировано "бракованный товар", и она сама так себя и представляла. Путь к исцелению она нашла в работе.

"Моя истина проявилась через мое творчество - я нашла способы самовыражения через искусство. Это дало мне необходимые средства и плодотворную жизнь, в которой я могу творить и экспериментировать", - подытожила Андерсон.

В конце речи актриса подчеркнула, что больше не воспринимает себя как жертву.

"Я не жертва, я - победительница. Я сильная и способна на большее, чем могла когда-либо представить", - заявила Памела.