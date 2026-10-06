Тина Кароль появилась на сцене в эффектном платье за 157 тысяч гривен: как выглядит образ

Чем особенное платье

Для выступления звезда выбрала модель Iman из коллекции осень-зима 2026/2027. Стоимость платья составляет 157 500 гривен. Фотографиями своего сценического наряда Кароль поделилась в Instagram.

Платье от украинского бренда BALYKINA (фото: скриншот)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Дизайн платья построен на переосмыслении классического корсета. Ее основу составляют контрастные фрагменты с леопардовыми пайетками и ледяного голубого укропа.

Они соединены металлическими люверсами и шнуровкой, благодаря чему наряд формирует выразительный силуэт.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нижняя часть платья переходит в мягкие фактурные слои, красиво двигающиеся во время ходьбы и выступа. Особое внимание привлекает именно конструкция наряда - она будто держится на декоративных шнурках, придавая образу особенности.

Свой сценический выход Тина Кароль дополнила коричневыми сапогами с острым носком и шнуровкой. Волосы артистка уложила в большие голливудские локоны.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Добавим, что BALYKINA - украинский бренд одежды, специализирующийся на женских образах с выразительным дизайном и акцентом на силуэт. В коллекциях смешиваются корсетные элементы, сложные фактуры, декоративная шнуровка и смелые принты.

Бренд также известен сценическими и вечерними образами, которые выбирают украинские знаменитости.