Тимоти Шаламе рассказал, как готовился к "Дюне 3": изучал одержимых властью лидеров
Тимоти Шаламе рассказал о работе над фильмом "Дюна: Часть третья", в котором его герой Пол Атрид уже много лет правит Империумом. Готовясь сыграть императора, актер изучал характер мировых лидеров, а сами съемки вспоминает как опыт замкнутости и изоляции.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Vanity Fair.
Как Шаламе готовился сыграть императора
Для роли Шаламе изучал характеры разных мировых лидеров. Особенно его интересовали "мегаломаны из разных эпох".
Актер видит в "Мессии Дюны" оговорку против культа личности и восхищение харизматическими лидерами.
В первой книге Пола воспринимался как герой, а в продолжении он сталкивается с последствиями своего правления.
Еще до съемок Шаламе провел время в декорациях дворца на Аракисе, которые построила в Будапеште команда художника-постановщика Патриса Верметта.
Актер хотел привыкнуть к масштабу дворца, чтобы сосредоточиться на игре, когда заработают камеры.
Почему Шаламе держался в стороне на съемках
Во время работы над первыми двумя фильмами Шаламе сблизился с коллегами. На съемках третьей части он чаще оставался один и назвал этот период "удручающим опытом замкнутости и изоляции".
По словам режиссера Дэнни Вильнева, Шаламе "создал вокруг себя пузырь", чтобы глубже погрузиться в мрачное состояние своего героя.
Когда "Дюна 3" выйдет в Украине
"Дюна: Часть третья" завершает трилогию Дэнни Вильнева. В основу фильма лег роман Фрэнка Герберта "Мессия Дюны".
События разворачиваются спустя почти 20 лет после того, как Пол Атрид стал правителем Империума.
Его власти угрожают восстание и заговор, в центре которого оказывается Чани, героиня Зендае.
Вместе с Шаламе и Зендаею в ленте сыграли Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Роберт Паттинсон и Хавьер Бардем. В украинский прокат фильм выйдет 17 декабря 2026 года.