Тейлор Свифт поддержала мужа Тревиса Келси на матче, выбрав куртку из коллекции своей подруги Эрин Эндрюс. Wave RBC.UA сообщает, что певицу заметили на трибунах стадиона Arrowhead в Канзас-Сити во время игры между командами Kansas City Chiefs и Arizona Cardinals, состоявшейся 22 ноября.

Как выглядела певица

36-летняя артистка наблюдала за матчем с семейного VIP-боксу. Компанию ей составили родители Андреа и Скотт Свифт, мать Тревиса Келси Донна и другие члены семьи.

Для выхода Тейлор выбрала спортивную куртку-ветровку в черно-бело-красной гамме с логотипом Kansas City Chiefs на груди. Модель принадлежит к коллекции WEAR by Erin Andrews - бренду спортивной одежды, созданной американской телеведущей и спортивной журналисткой Эрин Эндрюс.

Образ певица дополнила большими золотыми серьгами-кольцами и маникюром насыщенного бордового оттенка.

Стоимость куртки составляет 59,99 долларов (примерно 2600 грн).

Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Выбор бренда имеет и личный контекст

Эрин Эндрюс дружит с Тейлор и Тревисом и была среди гостей на их свадьбе, которая состоялась в июле в Нью-Йорке.

Это не первый случай, когда Свифт появляется на матче мужа в одежде из коллекции Эндрюс. В сентябре певица уже поддерживала Kansas City Chiefs в майке WEAR by Erin Andrews.

На предыдущую домашнюю игру команды против New York Jets 8 ноября Тейлор пришла в трикотажном поло Tommy Hilfiger в красно-розовой гамме. Тогда она также добавила к образу золотую подвеску с числом 87 - номером, под которым Тревис Келси выступает за команду.