Тематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьми
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Тематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьми

Вместе с сыном и дочерью звезда реалити приготовила праздничную выпичку и обсудила будущие костюмы

Автор: Сюзанна Аль Мариди
Фото: Кайли Дженнер с детьми (скриншот)
Дата: 12 октября 2026

Голливудские звезды уже активно готовятся к Хэллоуину. В честь праздника Кайли Дженнер решила показать, как выпекает вместе с детьми тематическое печенье и обсуждает, какие костюмы выбрать в этом году.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на новое видео предпринимательницы в YouTube.

Как Кайли Дженнер готовится к Хэллоуину с детьми

В видео, опубликованном 11 октября, 29-летняя звезда реалити-шоу вместе с восьмилетней дочерью Сторми и четырехлетним сыном Эйром готовила печенье к Хэллоуину.

Для семейного кулинарного занятия они выбрали оранжевые пижамы с тематическими принтами в виде тыквы.

Дети вместе с мамой раскатывали тесто оранжевого, фиолетового и зеленого цвета, а затем украшали печенье глазурью и праздничными фигурками из мастики.

Тематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьмиТематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьмиТематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьмиТематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьми

Во время приготовления Кайли поинтересовалась у детей, кем они хотят быть на Хэллоуин. Эйр сказал, что хотел бы стать пиратом.

Звездная мама сразу же предложила выбрать подходящие костюмы для всей семьи. Впрочем, Сторми не очень положительно оценила эту идею, бросив красноречивый взгляд.

После этого Кайли вспомнила, как сама в детстве позировала в пиратских костюмах вместе с мамой Крис Дженнер и сестрой Кендалл.

Тематическое печенье и пижамы: Кайли Дженнер показала, как готовится к Хэллоуину с детьми
Кайли из Кендалл и Крис (скриншот)

Что известно о семейной жизни Кайли Дженнер

Напомним, сына и дочь бизнесвумэн родила от рэпера Трэвиса Скотта. Пара начала встречаться в 2017 году, но их отношения были нестабильны. В 2023 они окончательно разошлись, но продолжили вместе воспитывать детей.

Дженнер не раз рассказывала, что материнство изменило ее отношение к себе и жизни. В то же время, рожать еще одного ребенка пока не планирует.

Недавно она объяснила, что стремится наслаждаться второй половиной своих двадцати лет, больше времени уделять себе, работе и путешествиям с детьми.

Что касается личной жизни, то сердце Кайли занято. С 2023 года она встречается с актером Тимоти Шаламе.

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