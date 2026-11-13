TARABAROVA выпустила новую песню и снялась в фильме "S Миколай та загублений лист"

Что рассказала певица

По словам Светланы Тарабаровой, на создание песни вдохновили атмосфера праздника Николая, детское предвкушение чуда и семейные традиции. Через музыку певица хотела напомнить, что настоящая магия праздника заключается не только в подарках, но и любви, заботе и добрых поступках.

"Николай - это не только о подарках. Это о добре, которое мы можем дарить друг другу. И, возможно, для кого-то именно ты станешь тем же Николаем", - поделилась исполнительница.

Светлана Тарабарова (фото предоставлено прессслужбой)

Клип на песню снимали прямо на площадке фильма, а его сюжет интегрировали в историю ленты.

TARABAROVA также появилась в финальной сцене картины, съемки которой проходили на территории парка-памятника "Межигорье". Этот эпизод стал одним из важнейших моментов семейной истории.

Светлана Тарабарова (фото предоставлено прессслужбой)

Песня передает настроение праздника

Композиция "На Миколая" передает настроение зимнего праздника, семейного уюта и веры в маленькие и большие чудеса. Певица надеется, что песня станет частью праздничных традиций слушателей - поводом собраться вместе, обнять близких и напомнить друг другу о важности доброты.

Песня уже доступна на основных музыкальных платформах.

О чем фильм "S Миколай та загублений лист"

События семейной ленты разворачиваются в канун праздника Николая в карпатском отеле, где Святой Николай вместе с помощниками готовится исполнять детские желания.

Однако однажды они находят письмо, которое более 30 лет оставалось непрочитанным. Его написал мальчик Боря из детского дома, мечта которого так и не сбылась.

За это время ребенок вырос и потерял веру в чудеса. Теперь Борис - состоятельный инвестор, не верящий в любовь и семейные ценности. А вместе с его верой в добро начинает ослабевать и волшебная сила Святого Николая.

"S Миколай та загублений лист" (фото предоставлено прессслужбой)

После случайной аварии мужчина начинает видеть девятилетнего мальчика - самого себя в детстве. Чтобы спасти магию праздника, Борису придется вернуться к своей давней мечте и осуществить ее ко Дню святого Николая.

Режиссером-постановщиком фильма стал Александр Кириенко, известный по ленте "Стражи Рождества", оператором-постановщиком - Константин Пономарев, работавший над "Конотопской ведьмой".

"S Миколай та загублений лист" (фото предоставлено прессслужбой)

В фильме сыграли Виктор Жданов, Артемий Егоров, Александр Швец, Татьяна Малкова, Ирина Кудашова, Иван Блиндарь, Ирина Сопонару, Михаил Кукуюк, Елена Хохлаткина и другие украинские актеры.

Премьера фильма "S Миколай та загублений лист" в национальном прокате запланирована на 19 ноября 2026 года.