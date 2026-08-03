"Там было жестко": Катя Олос рассказала о унижениях в "Лиге Смеха"

По словам Екатерины, стереотипы о том, что женщина якобы не может быть по-настоящему смешной, существовали раньше и остаются до сих пор.

В то же время актриса пытается не сосредотачиваться на подобных предубеждениях и просто продолжает заниматься своим делом.

"Конечно, эти стереотипы были до сих пор есть. Но, знаете, я такой человек, что мне, честно, все равно. Есть они - и есть. Я вообще на этом не зацикливаюсь. Просто делаю свое дело", - рассказала Олос.

В то же время артистка призналась, что раньше ей было гораздо сложнее, особенно во время командной работы.

Самым трудным для нее стал период участия в "Лиге Смеха".

"Раньше мне было тяжелее, особенно в командной работе. Если честно, в период "Лиги Смеха" я вообще не хотела бы возвращаться. Там было жестко", - отметила Екатерина.

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

Именно при работе в проекте она особенно остро ощутила стереотипное отношение к женщинам в настроении.

"Именно там я очень почувствовала эти стереотипы, потому что тебя могут унижать просто потому, что ты девушка", - призналась стендаперка.

В то же время в сольном стендапе Катя чувствует себя гораздо свободнее, ведь там результат зависит прежде всего от ее самого и качества написанного материала.

"А в стендапе мне все равно, потому что все зависит от тебя. Написала смешной материал - смешно выступила. И на этом все", - объяснила артистка.

Также Олос заметила, что среди мужчин-комиков далеко не все действительно смешны.

По ее мнению, это связано, прежде всего, с тем, что мужчин в юмористической индустрии значительно больше.

"Возможно, мне еще и легче это воспринимать, потому что я знаю очень много мужчин-комиков, которые, если честно, не смешны. Просто их очень много", - сказала она.

Екатерина Олос (фото: instagram.com/kateolos)

В то же время, женщин в стендапе значительно меньше, однако почти все знакомые Екатерины комикесы, по ее словам, действительно смешны.

"Женщин в стендапе значительно меньше, но почти все, кого я знаю, действительно смешны. Просто мужчин-комиков в принципе гораздо больше, поэтому и процент тех, кто не очень смешон, тоже больше", - подытожила Олос.