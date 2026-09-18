Святослав Вакарчук встретился с известным историком Тимоти Снайдером: "Всегда с Украиной"

Как прошла встреча друзей

По словам Вакарчука, каждый раз, когда Снайдер приезжает в Украину в сентябре, они находят возможность увидеться. Во время таких встреч друзья говорят о разных темах - от истории и актуальных событий до своих детей.

"Это уже стало традицией, что каждый сентябрь, когда в Украину приезжает Тимоти Снайдер, мы с ним встречаемся и обсуждаем все: историю, текущие дела, успехи наших детей", - написал музыкант.

Вакарчук также тепло отозвался о Снайдере и назвал его человеком, который всегда остается рядом с Украиной.

"Всегда вдохновляющий, всегда глубокий, всегда интересный, а главное - всегда с Украиной. Горжусь нашей дружбой", - добавил фронтмен группы.

Святослав Вакарчук с Тимоти Снайдером (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

На новом фото мужчины улыбаются в камеру. Снайдер предстал в повседневном образе - темной кофте на молнии и футболке, тогда как Вакарчук выбрал клетчатую рубашку поверх белой футболки. На фоне видны зеленое дерево и забор.

Что известно о Тимоти Снайдере

Тимоти Снайдер - американский историк, писатель и профессор, специализирующийся на истории Центральной и Восточной Европы, в частности Украины. Он много лет преподает в Йельском университете и автор 16 книг, шесть из которых посвящены Украине.

Широкую известность Снайдер получил благодаря книгам "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным", "Черная земля: Холокост как история и предостережения", "Дорога к несвободе" и "О тирании". Его труды переведены на десятки языков и получили ряд международных наград.