Суровцев открыл приют, а Энистон - фонд: 6 звезд, которые дарят брошенным животным новый дом

Алексей Суровцев

В начале полномасштабного вторжения украинский актер помогал эвакуировать людей из Ирпеня и возвращался за животными, которые остались в городе.

Среди них были кошки и собаки, оставшиеся закрытыми в квартирах.

За месяц боев в Киевской области он вывез из Ирпеня более 300 животных. А в июле 2022 открыл приют "Бородата Котомамуля".

В июле 2026 года Суровцев рассказывал, что в приюте живут почти 90 кошек.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Один из них - Малевич, потерявший глаз, но успел сняться с актером в сериале и клипе.

Другой подопечный ждет своего хозяина-военного, которому Суровцев присылает фотографии любимца.

Актер подчеркивает, что убежищам нужны и обычные репосты.

Райан Гослинг

Джордж сопровождал Райана Гослинга на съемочных площадках и прожил 17 лет.

Пес умер в декабре 2016, а в следующем году актер появлялся на публике с его жетоном на шее.

В шоу Эллен Дедженерес Гослинг вспоминал независимый характер Джорджа: тот не хотел исполнять команды, а в ресторане мог занять свободный стул за столом.

В память о нем актер также надел футболку с его изображением в эфире Saturday Night Live.

Со временем в семье Гослинга и Евы Мендес появились другие спасенные собаки.

В 2019 году актриса представила добермана Лучо, которого они взяли через Friends for Life Rescue Network, и призвала подписчиков рассмотреть возможность приютить животное или поддержать организацию пожертвованием.

Райан Гослинг (фото: Getty Images)

А в ноябре 2024-го Мендес рассказала о новой любимице Меджике – ее взяли через California Doodle Rescues.

Дженнифер Энистон

В 2024 году звезда "Друзей" запустила The Clydeo Fund. Инициатива под опекой Entertainment Industry Foundation поддерживает организации, которые спасают животных, помогают им восстановиться и находят постоянные дома.

Запуск фонда приурочен к выходу детской книги Энистон, главного героя которой вдохновил ее собственный пес Клайд.

Так история любимца стала основой проекта помощи другим животным.

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston​​)

Энистон также публикует в соцсетях истории собак, которым нужны хозяева.

Она признавала, что эмоционально это непросто, но продолжает, потому что огласка помогает животным покинуть приюты.

"Это очень тяжело, но это помогает: их замечают и спасают", - рассказывала актриса в интервью People.

Ариана Гранде

В 2020 году Ариана Гранде вместе с братьями Брайаном и Скоттом Николсонами создала в Лос-Анджелесе Orange Twins Rescue.

Братья работали с певицей как танцовщики и хореографы, а затем стали ее партнерами в зоозащитном проекте.

Организация занимается спасением животных и поиском новых семей. В начале 2021 Гранде распространяла истории ее подопечных, которых можно было забрать домой.

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande​​)

Среди них была пятимесячная кошка Нормани, которая получила тяжелую травму лапы и перенесла ампутацию.

Команда объясняла, что она может бегать и играть, и искала для нее терпеливых хозяев.

В таких публикациях будущим владельцам рассказывали о характере, состоянии и потребностях конкретного животного.

Моби

В апреле 2026 года Моби объявил, что направит 100% прибыли от выступлений на Coachella организациям, защищающим животных.

Среди них - The Humane League, Mercy For Animals, Physicians Committee for Responsible Medicine и Direct Action Everywhere. The Humane League подтвердила, что вошла в список получателей этой помощи.

"Моя главная работа в жизни - быть активистом по защите прав животных", - объяснял музыкант.

Моби (фото: instagram.com/moby​​​)

Он рассказывал, что хочет использовать и средства, и внимание к фестивальному выступлению для поддержки зоозащитников.

Свое пристрастие к животным Моби связывал с детством: в его семье жили спасенные собаки, кошки и другие животные.

Майли Сайрус

В феврале 2021 года Майли Сайрус представила новую любимицу Энджел. По словам певицы, до переезда в ее дом собака три месяца прожила в приюте.

Это произошло вскоре после смерти ее собаки Мэри Джейн. Сайрус связывала появление Энджел с памятью о нем и публиковала фотографии новой подопечной вместе с другими своими животными.

В том же сообщении певица обращала внимание на негативную репутацию питбулов и рассказывала о своей привязанности к новой подопечной.

"Не уверена, что когда-нибудь снова буду спать, потому что не могу отвести от нее глаз!" - писала Сайрус.

Майли Сайрус (фото: Getty Images)

Анджелина Джоли и Брэд Питт

В январе 2011 года стало известно о пожертвовании Анджелины Джоли и Брэда Питта центра спасения диких животных Наанкусе в Намибии.

Актеры выделили 2 миллиона долларов от имени своей дочери Шайло, родившейся в этой стране.

Перед этим семья провела в центре Рождество. Джоли и Питт с детьми помогали работникам ухаживать за спасенными животными и наблюдали, как реабилитированного леопарда выпускают в дикую природу.

На анкусе занимается ранеными дикими животными и детенышами, которые остались без родителей.

Кроме природоохранной работы центр также помогает местным общинам.

Аманда Сейфрид

Аманда Сейфрид вместе с мужем, актером Томасом Садоски, занимается фермой на севере штата Нью-Йорк. Здесь живут лошади, ишаки, козы, утки, куры, кошки и собаки.

В январе 2026 года актриса рассказала, что ферма работает как некоммерческая организация.

Среди ее подопечных есть пожилые животные и лошади с проблемами со здоровьем, а часть кошек семья приютила через зоозащитную организацию ASPCA.

"Когда я говорю, что это приют, то это действительно приют - это моя мечта", - рассказала Сейфрид в интервью Vogue.

Ухаживать за животными семье помогает работник, живущий неподалеку.

Аманда Сейфрид (фото: instagram.com/mingey)

Рики Джервейс

23 марта 2026 года в Лондоне Рики Джервейс получил награду имени Джейн Гудолл за постоянную преданность защите животных.

Награду вручили на благотворительном вечере Hope Gala.

В речи комик пошутил, что его вклад тяжело сравнивать с десятилетиями, которые Гудолл посвятила изучению шимпанзе.

"Я кое-что делаю. Пишу твиты. Подписываю петиции. Жертвую немного денег", - сказал Джервейс.

Среди поддерживаемых ими инициатив - кампания Animals Asia за спасение медведей во Вьетнаме.

Комик подписал обращение с призывом освободить животных, до сих пор содержащихся в клетках на бывших фермах по добыче желчи, и передать их под опеку зоозащитников.

Рики Джервейс (фото: instagram.com/RICKYGERVAIS​​)