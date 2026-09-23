Стильный образ с лилиями: Ирина Федишин показала животик на 8-м месяце беременности

Стильный образ певицы

Для съемки Федишин выбрала молочный топ и длинную полупрозрачную накидку с объемными цветами. Образ она дополнила живыми лилиями, сделав акцент на нежной и романтической атмосфере фотографий.

О том, что сейчас находится на 32 неделе беременности, певица рассказала в своих соцсетях. Она отметила, что этот период прошел для нее очень быстро и был насыщен разными событиями и эмоциями.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

В то же время артистка продолжает держать интригу пола третьего ребенка. Ранее Федишин обещала рассказать, кого именно они с мужем Виталием Челноком ждут, после гендер-пати.

Помимо новых фото, певица представила отрывок будущей песни "Серденько". По словам Федишина, композиция появилась именно во время беременности и стала музыкальным отражением ее переживаний в период ожидания третьего ребенка.

"Есть чувства, которые сложно передать словами… Но иногда они становятся песней", - написала артистка.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

В композиции Федишин обращается к еще нерожденному ребенку и рассказывает об ожиданиях встречи с ним.

Премьера песни "Серденько" запланирована на 6 октября.

Для Ирины Федишин и ее мужа, продюсера Виталия Челнока, будущий ребенок станет третьим. Супруги уже воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега. О третьей беременности певица официально сообщила в августе этого года.