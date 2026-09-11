Состояние Хайден Панеттьери оценили в 6 млн долларов: кому оно может достаться

Во сколько оценивают состояние Панеттьери

Сумма в 6 миллионов - это оценка общего капитала актрисы, а не обнародованный итог распределения ее наследства.

Панеттьери работала в индустрии развлечений с самого раннего детства. Она снималась в рекламе, кино и телесериалах, занималась озвучкой и музыкой.

Наибольшую популярность ей принесли роли Клэр Беннет в "Героях" и Джульетт Барнс в "Нэшвилле".

Также актриса сыграла Кирби Рид во франшизе "Крик". По оценке Celebrity Net Worth, ее телевизионные гонорары достигали 75 тысяч долларов за эпизод.

Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)

Кто может унаследовать имущество

Юристы, опрошенные People, объяснили: при отсутствии завещания или траста наследницей могла бы стать 11-летняя Кая, дочь Панеттьери и Кличко.

Поскольку она несовершеннолетняя, суд может назначить опекуна для управления наследством.

Эксперты рассматривают ее отца как возможного кандидата на эту роль.

При наличии траста передача имущества будет зависеть от его условий. В материале People от 18 августа отмечалось, что о таких документах публично неизвестно.

По объяснению экспертов выплаты за экранные работы и авторские права могут продолжаться и после смерти исполнительницы.

Хайден Панеттьери (фото: Getty Images)

Кроме актерской карьеры, Панеттьери имела опыт работы в музыкальных проектах и видеоиграх. В мае 2026 г. она также издала мемуары о своей жизни.

Актриса скончалась в возрасте 36 лет, за пять дней до своего 37-летия.