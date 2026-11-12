В серебре и золоте: племянницы принцессы Дианы появились на публике в роскошных платьях

Изысканные образы сестер

34-летняя Леди Элиза Спенсер выбрала серебряное платье без бретелек от американского модного дома Oscar de la Renta. Наряды с деликатным блеском подчеркивали силуэт и стали главным акцентом ее образа.

Ее сестра-близнец Леди Амелия Спенсер предпочла "золотое" платье, украшенное пайетками, от британской дизайнерки Jenny Packham. Обе выбрали сдержанные прически с гладко уложенными назад волосами, дополнив наряд украшениями с бриллиантами.

Племянницы принцессы Дианы Леди Элиза и Леди Амелия Спенсер (фото: Getty Images)

Сестры поддерживали принца Уильяма

На мероприятии сестры появились, чтобы поддержать принца Уильяма, являющегося патроном благотворительной организации Tusk. Именно он вручал награды лауреатам.

Церемония состоялась 11 ноября в отеле Raffles London в The OWO. Ежегодная премия Tusk Conservation Awards отмечает людей, прилагающих усилия для сохранения дикой природы и природного наследия Африки.

Награды также предусматривают грантовую поддержку организаций, работающих в сфере охраны окружающей среды.

Принц Уильям традиционно приобщается к церемонии и лично вручает награды. В этом году он также выступил перед гостями, отметив важность работы природоохранников и рейнджеров, защищающих дикую природу даже несмотря на значительные риски для собственной жизни.