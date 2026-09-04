Парные образы и свидания в театре: девушка Дантеса показала новое фото влюбленных

Где прошло свидание

Пара провела вечер в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко, где посмотрела представление режиссера Давида Петросяна "Троянство". Похоже, театральный вечер оставил у Анастасии немало положительных эмоций.

Своими впечатлениями она поделилась в Instagram, лаконично написав: "Сплошной кайф".

Впрочем, внимание подписчиков привлекло не только спектакль. Неправда показала совместное фото с Дантесом, сделанное в зеркале лифта перед вечером. Влюбленные продумали свои образы и выбрали своеобразный парный дресс-код.

Владимир Дантес и его девушка Анастасия Неправда (фото: instagram.com/anastasia_nepravda)

И Владимир, и Анастасия надели базовые белые футболки. Певец соединил свою с классическими черными брюками, в то время как его избранница сделала ставку на длинную черную максиюбку. Завершила образ Неправда блестящей сумочкой, ставшей ярким акцентом.

Похоже, для Дантеса и Неправды такие общие выходы становятся приятной частью их отношений. Пара не только проводит время вместе, но и постепенно открывает поклонникам все больше моментов из своей совместной жизни.