Софи Тернер изменила цвет волос для роли Лары Крофт

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов", появилась на публике с новым оттенком волос. Wave RBC.UA сообщает, что звезда посетила церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондоне, где продемонстрировала элегантный образ Louis Vuitton.

Как сейчас выглядит актриса

30-летняя актриса выбрала брючный костюм из коллекции модного дома осень-зима 2026. Наряды она дополнила туфлями Luna и ожерельем Le Damier от Louis Vuitton.

Тернер уложила волосы в мягкие волны, оставив прямой пробор, а для макияжа выбрала сдержанную палитру. Особое внимание привлек насыщенный темно-коричневый цвет ее волос, ставший заметным изменением в образе знаменитости.

Новый оттенок связывают с работой актрисы над сериалом "Расхитительница гробниц", в которой она воплотит Лару Крофт - героиню популярной серии видеоигр, археологиню и искательницу приключений.

Софи Тернер (фото: Getty Images)

Ранее эту персонажку на большом экране играли Анджелина Джоли и Алисия Викандер. Теперь к ним присоединится Софи Тернер, которой предстоит представить собственное прочтение культовой героини.

Что известно о роли Лары Крофт

Софи Тернер сыграет легендарную археологиню и искательницу приключений Лару Крофт в новом сериале "Расхитительница гробниц". Для актрисы, получившей мировую известность благодаря роли Сансы Старк в "Игре престолов", это возможность попробовать себя в приключенческом жанре.

Создатели планируют представить новую историю Лары Крофт, сохранив атмосферу оригинальной франшизы. По сюжету героиня путешествует по миру, ищет древние артефакты, разгадывает тайны и оказывается в опасных приключениях.

Для роли Тернера проходила интенсивную физическую подготовку. Актриса рассказывала, что тренировалась до восьми часов в день пять раз в неделю.

Кроме того, она играла в видеоигры и читала комиксы о Ларе Крофт.