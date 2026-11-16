Яркий жакет и красная помада: Хелен Миррен показала новый эффектный образ

Яркий образ звезды

Основой образа стал насыщенно красный жакет скульптурного кроя. Модель отличалась объемными рукавами, асимметричными лацканами и широким поясом с прямоугольной пряжкой, который акцентировал линию талии.

Верх актриса соединила с черной юбкой меди из полупрозрачного фатина.

Образ дополнили черные кожаные ботильоны с квадратными носками и декоративным шнуровкой, а также высокие перчатки из гладкой кожи. Среди аксессуаров Миррен выбрала компактную черную сумку с короткой ручкой и серебристые серьги-подвески .

Завершающими штрихами стали платиновое каре с боковой челкой и насыщенная красная помада, перекликавшаяся с цветом жакета.

Кого сыграла Миррен

В психологическом триллере "Талант к убийству" (A Talent for Murder) Гелен Миррен предстает в образе американской писательницы Патриции Гайсмит, которая приобрела мировую известность благодаря психологическим романам и, в частности, циклу о харизматичном мошеннике и убийце Тома Рипли.

События фильма разворачиваются в 1995 году. Гайсмит уже отошла от литературной деятельности и уединилась в доме среди Швейцарских Альп. Ее спокойствие нарушает появление молодого литературного агента Эдварда Риджвея (Алдена Эренрайка), которого нью-йоркское издательство отправляет убедить писательницу создать еще одну, финальную историю о Томе Рипли.

Однако автор не спешит возвращаться к работе. Она выдвигает неожиданное условие: Эдвард должен помочь ей продумать идеальное убийство.

Так между героями начинается психологическая игра , в которой вымышленные преступления постепенно переплетаются с реальностью, а граница между авторским замыслом и подлинными намерениями становится все менее очевидной.

Фильм сочетает биографические мотивы с вымышленной детективной историей, предлагая взглянуть не только на творчество Гайсмит, но и на его непростой характер и восхищение темной стороной человеческой психологии.