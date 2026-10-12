Скарлетт Йоханссон в стильном красном платье от Hermès появилась на кинопремьере в Лондоне

Яркий образ модели

Модель с открытыми плечами отличалась необычной драпировкой в зоне декольте, напоминавшей бант. Приталенный крой подчеркивал талию, а юбку дополняли прорезные карманы и разрез сзади, что придавало образу свободы движений.

Актриса продолжила монохромную стилистику с помощью обуви. Она обула красные босоножки Manolo Blahnik Leva на высоком каблуке с тонкими ремешками, изящно обвивав щиколотки.

Скарлетт Йоханссон (фото: Getty Images)

Украшения Скарлетт Йоганссон подобрала в минималистическом стиле. Ее образ дополнили небольшие серьги, тонкое золотое колье с круглой подвеской Cece Jewellery и золотые кольца. Лаконические детали не перегружали образ и гармонировали с насыщенным оттенком платья.

Укладка и макияж актриса также выбрала сдержанные. Удлиненное каре она уложила мягкими, слегка небрежными волнами с пробором посередине. В макияже преобладали естественные оттенки, подчеркивающие черты лица и поддерживавшие общий настрой образа.

Что известно о фильме "Рэй Ганн"

"Рэй Ганн" - будущий анимационный научно-фантастический детектив режиссера Брэда Берда, известного работой над мультфильмами "Суперсемейка" и "Рататуй".

События фильма разворачиваются в футуристическом городе Метропия, где люди живут рядом с представителями внеземных цивилизаций. В центре сюжета - частный детектив Реймонд Ганн, которому поручают расследование загадочного убийства.

Фильм сочетает атмосферу детективных историй с необычным фантастическим миром, в котором сосуществование разных видов создает дополнительное пространство для сюжетных конфликтов и неожиданных поворотов.