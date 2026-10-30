Сын снимался с ним в "Звездном пути": что известно о детях Патрика Стюарта

Кто мать детей Патрика Стюарта

Дэниел и Софи родились в первом браке актера - с танцовщицей и хореографкой Шейлой Фалконер.

Пара вышла замуж в 1966 году, а в 1990-м развелась.

Сын родился в 1967 году, дочь - в 1972-м. Они остались единственными детьми Стюарта.

Впоследствии он был женат на продюсерке Венди Нойс, а в 2013 году обручился с певицей Санни Озелл.

Дэниел Стюарт: играл сына собственного отца

20 октября Дэниелу исполнилось 59 лет. Свою актерскую карьеру он начал с минисериала "Шака Зула" в 1986 году.

Отец и сын неоднократно работали вместе. Дэниел появился в "Звездном пути: Следующее поколение", фильме Death Train и сериале Blunt Talk.

В серии "The Inner Light" в 1992 году он сыграл Батая - сына персонажа Стюарта в истории о другой жизни капитана Пикара.

Кадр из фильма "Звездный путь"

С 1999 года Дэниел женат на актрисе Мэри Стилвагон Стюарт. У супругов двое детей - сын и дочь.

В разговоре с Metro 2012 года Дэниел объяснял, что стремится к признанию за собственные способности.

Он понимал, что известная фамилия помогает попасть в профессию, но хотел, чтобы коллеги оценивали его работу.

По его словам, отец предупреждал о нестабильности актерской карьеры и необходимости иметь сильное желание работать, даже когда ролей нет.

Собственное отцовство Дэниел строил с учетом опыта детства.

"Я хотел больше быть рядом со своими детьми, чем мой отец был рядом со мной", - говорил он.

Патрик Стюарт с бывшей супругой и сыном (фото: Getty Images)

Дэниел также рассказывал, что, выбирая работу, учитывает, как она повлияет на его семью.

Софи Стюарт: частная жизнь и редкие выходы с отцом

Софи Александра Стюарт избегает публичности. В то же время, ранее она сопровождала отца на премьере второго "Форсажа" и церемонии вручения премии Лоуренса Оливье.

Стюарт вспоминал, что в течение первых двух лет за ее жизнь много ухаживал за дочерью, пока Шейла работала.

"Я взял на себя роль и мамы, и папы, и мне это нравилось", - рассказывал актер People.

Патрик Стюарт с дочерью (фото: Getty Images)

В 2022 году Стюарт рассказал People, что перед первыми пробами почти ничего не знал о "Звездном пути".

Зато Дэниел и Софи хорошо помнили оригинальный сериал.

Детей радовало, что отец претендует на роль в знакомой им истории. Они напомнили ему, что раньше смотрели ее каждый вечер.

Сам актер тогда узнавал сериал, прежде всего, за героями в разноцветных футболках.

Почему актер говорил об отдалении от детей

Несмотря на совместную профессию с сыном и теплые воспоминания о детстве обоих детей, Стюарт признавал трудности в отношениях с ними.

"Между нами практически нет отношений", - рассказывал он Irish Independent в октябре 2023 года.

Актер признавал, что ставил работу выше семьи. Удаление от детей оставалось для него болезненной темой.

"Нет ни дня, если бы это не причиняло мне боли", - говорил Стюарт.

В то же время он был дедушкой четырех внуков: и Дэниел, и Софи имеют по двое детей.

Актер говорил, что пытается наверстывать в общении с ними то, что не смог дать собственным детям.

О смерти Патрика Стюарта 29 октября сообщила его представитель Келли Буш Новак. Актер умер накануне в своем доме в Лос-Анджелесе.