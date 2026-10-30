Сын снимался с ним в "Звездном пути": что известно о детях Патрика Стюарта
Патрик Стюарт, известный по ролям капитана Жана-Люка Пикара в "Звездном пути" и профессора Ксавье в "Людях Икс", имел двоих детей - Дэниела и Софи. Сын стал актером, а дочь ведет частную жизнь. Звезда, умершая 28 октября в возрасте 86 лет, публично говорил и о радости отцовства, и о сложных отношениях с уже взрослыми детьми.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на интервью актера изданию Irish Independent.
Кто мать детей Патрика Стюарта
Дэниел и Софи родились в первом браке актера - с танцовщицей и хореографкой Шейлой Фалконер.
Пара вышла замуж в 1966 году, а в 1990-м развелась.
Сын родился в 1967 году, дочь - в 1972-м. Они остались единственными детьми Стюарта.
Впоследствии он был женат на продюсерке Венди Нойс, а в 2013 году обручился с певицей Санни Озелл.
Дэниел Стюарт: играл сына собственного отца
20 октября Дэниелу исполнилось 59 лет. Свою актерскую карьеру он начал с минисериала "Шака Зула" в 1986 году.
Отец и сын неоднократно работали вместе. Дэниел появился в "Звездном пути: Следующее поколение", фильме Death Train и сериале Blunt Talk.
В серии "The Inner Light" в 1992 году он сыграл Батая - сына персонажа Стюарта в истории о другой жизни капитана Пикара.
С 1999 года Дэниел женат на актрисе Мэри Стилвагон Стюарт. У супругов двое детей - сын и дочь.
В разговоре с Metro 2012 года Дэниел объяснял, что стремится к признанию за собственные способности.
Он понимал, что известная фамилия помогает попасть в профессию, но хотел, чтобы коллеги оценивали его работу.
По его словам, отец предупреждал о нестабильности актерской карьеры и необходимости иметь сильное желание работать, даже когда ролей нет.
Собственное отцовство Дэниел строил с учетом опыта детства.
"Я хотел больше быть рядом со своими детьми, чем мой отец был рядом со мной", - говорил он.
Дэниел также рассказывал, что, выбирая работу, учитывает, как она повлияет на его семью.
Софи Стюарт: частная жизнь и редкие выходы с отцом
Софи Александра Стюарт избегает публичности. В то же время, ранее она сопровождала отца на премьере второго "Форсажа" и церемонии вручения премии Лоуренса Оливье.
Стюарт вспоминал, что в течение первых двух лет за ее жизнь много ухаживал за дочерью, пока Шейла работала.
"Я взял на себя роль и мамы, и папы, и мне это нравилось", - рассказывал актер People.
В 2022 году Стюарт рассказал People, что перед первыми пробами почти ничего не знал о "Звездном пути".
Зато Дэниел и Софи хорошо помнили оригинальный сериал.
Детей радовало, что отец претендует на роль в знакомой им истории. Они напомнили ему, что раньше смотрели ее каждый вечер.
Сам актер тогда узнавал сериал, прежде всего, за героями в разноцветных футболках.
Почему актер говорил об отдалении от детей
Несмотря на совместную профессию с сыном и теплые воспоминания о детстве обоих детей, Стюарт признавал трудности в отношениях с ними.
"Между нами практически нет отношений", - рассказывал он Irish Independent в октябре 2023 года.
Актер признавал, что ставил работу выше семьи. Удаление от детей оставалось для него болезненной темой.
"Нет ни дня, если бы это не причиняло мне боли", - говорил Стюарт.
В то же время он был дедушкой четырех внуков: и Дэниел, и Софи имеют по двое детей.
Актер говорил, что пытается наверстывать в общении с ними то, что не смог дать собственным детям.
О смерти Патрика Стюарта 29 октября сообщила его представитель Келли Буш Новак. Актер умер накануне в своем доме в Лос-Анджелесе.