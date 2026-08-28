Символ любви к детям: Сандра Буллок показала новую татуировку

Как выглядит папа

На фотографиях с мероприятия можно посмотреть татуировку с буквами "L" и "B" и цифрой "2".

Для премьеры актриса выбрала эффектное платье Givenchy без бретелек с леопардовым принтом. Выход на красную дорожку стал особенным еще и потому, что Буллок возвращается на большой экран после четырехлетнего перерыва.

Новое тату Сандры Буллок (фото: Getty Images)

В "Практической магии 2" она снова сыграла Салли Оуэнс вместе с Николь Кидман.

Во время премьеры Буллок также откровенно рассказала о материнстве. По словам актрисы, ее склонность защищать детей от всего негативного - часть ее характера.

"Страх перед тем, что я считаю нормальным - это моя суть", - сказала она, добавив, что ее дети могли бы сказать о ней то же самое.

В то же время Буллок призналась, что со временем поняла, что родители не могут полностью уберечь детей от боли и сложного опыта.

Новая татуировка на плече стала для Буллок лаконичной, но личным напоминанием о самых важных людях в ее жизни.

Сандра Буллок появилась на премьере фильма "Практическая магия 2" (фото: Getty Images)