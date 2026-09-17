Сиенна Миллер впервые за долгое время показала 14-летнюю дочь

Редкий выход с дочерью

Премьера прошла 16 сентября в лондонском Odeon Luxe Leicester Square.

Мама и дочь вместе позировали фотографам на дорожке, что стало особым событием, ведь Миллер нечасто выходит из Марлоу на публичные мероприятия.

Для премьеры Сиенна выбрала эффектное черное платье без бретелей, полностью украшенное перьями.

Сиенна Миллер (фото: Getty Images)

Образ актриса дополнила черными босоножками на каблуке и собранными волосами.

Марлоу, напротив, сделала ставку на более расслабленный стиль: желтую футболку с принтом она соединила с черной шелковой юбкой меди и балетками.

Во время мероприятия девушка не только позировала вместе с мамой, но наблюдала за ее интервью журналистам.

Сиенна Миллер родила Марлоу в отношениях с актером Томом Старриджем. Пара была вместе несколько лет и разошлась в 2015 году.

Сиенна Миллер с дочерью (фото: Getty Images)

О чем сериал "Война"

Новый проект HBO и Sky - восьмисерийная юридическая драма от Джорджа Кея, автора сериалов "Люпен" и "Похищение".

В центре сюжета - две влиятельные юридические фирмы Лондона, Cathcarts & Sons и Taylor & Byrne, которые оказываются по разные стороны громкого дела о разводе.

Сиенна Миллер сыграла международную кинозвезду Карлу Дюваль, переживающую скандальный развод с технологическим магнатом Морганом Гендерсоном в исполнении Доминика Веста.

Их конфликт быстро превращается в масштабную юридическую войну, в которой амбиции, измена и борьба за репутацию становятся не менее важными, чем само дело.

На премьере Миллера поддержали и коллеги по сериалу. Среди них были Доминик Вест, Ник Мохаммед, Пип Торренс, Нина Сосанья, Арчи Рено, Фиби Фокс, Джеймс Макардл и Эмма Лэрд.

Первый сезон "Войны" стартует 1 октября на HBO и HBO Max в США, а в Великобритании сериал будет выходить на Sky и NOW со 2 октября.

При этом история не ограничится одним сезоном. HBO и Sky сразу заказали продолжение, а производство второго сезона уже продолжается. Новые эпизоды будут посвящены другому громкому юридическому делу.