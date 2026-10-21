Сиена Миллер показала новые фото с бойфрендом, который на 14 лет младше ее

Пара позировала на общих фото

На фотографиях пара позирует вместе, демонстрируя теплые чувства друг к другу. В поздравлении Миллер посвятила любимому трогательные слова, назвав его лучшим отцом, сыном и другом.

Оли Грин (фото: instagram.com/siennathing)

Сиенна Миллер и Оли Грин (фото: instagram.com/siennathing)

Оли Грин с семьей (фото: instagram.com/siennathing)

Впрочем, внимание привлек не только романтические фото актрисы. На одном из кадров на ее руке заметно кольцо с большим камнем, напоминающее обручальное украшение.

Это вызвало интерес к возможным изменениям в личной жизни пары, однако сама Сиенна пока не сообщала о помолвке.

Сиенна Миллер и Оли Грин (фото: instagram.com/siennathing)

Отношения 44-летней Миллер и 30-летнего Грина

Они продолжаются уже несколько лет. Несмотря на 14-летнюю разницу в возрасте, актеры построили крепкие отношения и стали родителями двух общих детей.

Миллер также воспитывает дочь Марлоу от предыдущих отношений с британским актером Томом Старриджем.

Сиенна Миллер и Оли Грин (фото: instagram.com/siennathing)

Миллер старше Грина на 14 лет, и это обстоятельство поначалу смущало актрису. В интервью она призналась, что не планировала начинать отношения с младшим мужчиной. Однако чувства развились довольно быстро, и она влюбилась.

О помолвке публично они заговорили после того, как Миллер заметили с кольцом на безымянном пальце. Новая фотография Сиенны с кольцом, опубликованная по случаю 30-летия Грина, появилась уже после того, как пара официально подтвердила помолвку.