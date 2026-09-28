Шведский рэпер разбил статуэтку Moonman прямо на сцене во время выступления на MTV VMA

Как прошло выступление

В начале номера Yung Lean вышел с фигуркой награды в руках. Исполнитель несколько секунд держал ее над головой, а затем с силой ударил статуэткой о сцену.

После этого к артисту присоединилась танцевальная команда. Танцоры воспроизвели хореографию и визуальную атмосферу клипа "STORM", создав на сцене динамичную постановку.

Композиция STORM II стала частью совместного проекта Yung Lean и GENER8ION. Само выступление было построено вокруг эстетики музыкального видео "STORM", режиссером которого стал французский кинорежиссер Ромен Гаврас.

Клип также был представлен среди номинантов MTV VMA в нескольких категориях, в том числе Video of the Year, Best Direction и Best Choreography.

Для Yung Lean это выступление стало дебютом на сцене VMA. Его номер с GENER8ION запомнился не только хореографией, но и символическим разбиением статуэтки прямо во время шоу.