Шведский рэпер разбил статуэтку Moonman прямо на сцене во время выступления на MTV VMA
Шведский рэпер Yung Lean устроил необычный перформанс во время своего дебютного выступления на MTV Video Music Awards 2026. Wave RBC.UA сообщает, что вместе с французским электронным проектом GENER8ION он исполнил песню "Storm II" и просто на сцене разбил статуэтку Moonman.
Как прошло выступление
В начале номера Yung Lean вышел с фигуркой награды в руках. Исполнитель несколько секунд держал ее над головой, а затем с силой ударил статуэткой о сцену.
После этого к артисту присоединилась танцевальная команда. Танцоры воспроизвели хореографию и визуальную атмосферу клипа "STORM", создав на сцене динамичную постановку.
Композиция STORM II стала частью совместного проекта Yung Lean и GENER8ION. Само выступление было построено вокруг эстетики музыкального видео "STORM", режиссером которого стал французский кинорежиссер Ромен Гаврас.
Клип также был представлен среди номинантов MTV VMA в нескольких категориях, в том числе Video of the Year, Best Direction и Best Choreography.
Для Yung Lean это выступление стало дебютом на сцене VMA. Его номер с GENER8ION запомнился не только хореографией, но и символическим разбиением статуэтки прямо во время шоу.