Шоу в День влюбленных: Jay-Z станет хедлайнером Супербоула-2027

Имя главного исполнителя официально объявили NFL, Apple Music и Roc Nation.

Анонс показали во время трансляции матча между "Филадельфией Иглз" и "Даллас Ковбойз" на ESPN вечером 26 октября по американскому времени.

Для Джей-Зи это будет первое выступление в роли главной звезды шоу в перерыве Супербоула.

В то же время, к его организации рэпер причастен уже много лет: с 2019-го его компания Roc Nation сотрудничает с NFL, а сам артист принимает участие в выборе исполнителей.

Ранее Джей-Зи осторожно отвечал на вопрос о собственном появлении на этой сцене. В 2024 году он объяснял, что не хотел торопиться с таким решением.

"Я считал, что было бы эгоистично избрать себя слишком рано", - говорил рэппер в интервью Entertainment Tonight.

Теперь артист называет предстоящее выступление продолжением своего тридцатилетнего музыкального пути.

"Тридцать лет музыки, труда и культуры на самой большой сцене мира. Этот путь продолжает оставаться исполнением мечты", - отметил Джей-Зи в официальном заявлении.

Комиссар NFL Роджер Гуделл рассказал, что еще в начале партнерства с Roc Nation просил рэпера однажды выступить самому - тогда, когда он почувствует, что настал подходящий момент.

Продюсированием предстоящего шоу займется Roc Nation, режиссером станет Хэмиш Гамильтон.

Анонс появился после серии юбилейных концертов Джей-Зи, посвященных 30-летию дебютного альбома "Reasonable Doubt".

Jay-Z (фото: Getty Images)

Завершающие выступления прошли на том же стадионе SoFi, где он снова появится во время Супербоула.

Среди гостей концертов были его дочь Блу Айви, Dr. Dre и Snoop Dogg.

Напомним, в 2026 году главной звездой шоу был Бэд Банни. Его выступление собрало 128,2 миллиона зрителей и получило девять номинаций на "Эмми" - рекорд для музыкального шоу в перерыве Супербоула.