Кожаное мини и объемный мех: Гантер Шафер показала эффектный образ Prada

Кожаный образ актрисы

Основой образа стало корсетное миникожное платье шоколадного оттенка. Его актриса дополнила объемной меховой курткой, которая придала образу выразительного акцента.

Среди других деталей - колготки и черные остроносые туфли.

Гантер Шафер (фото: Getty Images)

Гантер сыграла одну из главных ролей

В новом сериале Шафер сыграла одну из главных ролей - Кору, беглянку, которая вынуждена принять новую личность и стать охотницей на репликантов. Ее партнершей на экране стала Мишель Ео, воплотившая репликантку Олвен.

События "Бегущего по лезвию 2099" разворачиваются через 50 лет после фильма "Бегущий по лезвию 2049". В центре сюжета - необычный союз двух героинь, которым придется разыскать беглеца, способного раскрыть тайну, угрожающую будущему города.

Все восемь эпизодов сериала выйдут 25 ноября 2026 года.