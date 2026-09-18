Шэрон Стоун засветилась в платье от украинского бренда с эффектом мерцания
68-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун стала героиней новой фотосессии для Variety. Для съемки знаменитость выбрала наряды украинского бренда J'amemme стоимостью более 65 тысяч гривен.
Wave RBC.UA сообщает, что кадры с фотосессии Стоун опубликовала в своих Instagram-stories.
Какое платье выбрала актриса
На фото актриса позирует в бежевом платье Cupidon Sequin с эффектом мерцания. Модель подчеркивает силуэт и имеет высокий разрез, открывающий ногу.
Образ Шэрон дополнила молочной пушистой накидкой, бежевыми туфлями на высоком каблуке и украшениями. По данным бренда, платье стоит около 65,4 тысяч гривен.
Впрочем, это не первый случай, когда Шэрон Стоун появляется в вещах украинских дизайнеров. Актриса уже раньше обращала внимание на наряды украинских брендов.
Сложный период в жизни актрисы
В новом интервью Variety Стоун рассказала о сложном периоде в своей жизни. Актриса вспомнила разрыв позвоночной артерии, кровоизлияние в мозг и инсульт, после которых восстановление длилось семь лет.
По словам знаменитости, в этот период она также потеряла право опеки над названным сыном Роаном, которому сейчас 26 лет.
На вопрос о том, как ей удалось возобновить карьеру после пережитого, Стоун отвечает: "Никак". За свою карьеру она сыграла более чем в 40 фильмах, а также работала как продюсер.
Добавим, что Шэрон Стоун - американская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Кэтрин Трамелл в культовом триллере "Основной инстинкт". Среди известнейших работ знаменитости также криминальная драма Мартина Скорсезе "Казино", где она сыграла вместе с Робертом Де Ниро.
За эту роль Стоун получила "Золотой глобус" и была номинирована на премию "Оскар" в качестве лучшей актрисы.