Шэрон Стоун засветилась в платье от украинского бренда с эффектом мерцания

Какое платье выбрала актриса

На фото актриса позирует в бежевом платье Cupidon Sequin с эффектом мерцания. Модель подчеркивает силуэт и имеет высокий разрез, открывающий ногу.

Образ Шэрон дополнила молочной пушистой накидкой, бежевыми туфлями на высоком каблуке и украшениями. По данным бренда, платье стоит около 65,4 тысяч гривен.

Впрочем, это не первый случай, когда Шэрон Стоун появляется в вещах украинских дизайнеров. Актриса уже раньше обращала внимание на наряды украинских брендов.

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Сложный период в жизни актрисы

В новом интервью Variety Стоун рассказала о сложном периоде в своей жизни. Актриса вспомнила разрыв позвоночной артерии, кровоизлияние в мозг и инсульт, после которых восстановление длилось семь лет.

По словам знаменитости, в этот период она также потеряла право опеки над названным сыном Роаном, которому сейчас 26 лет.

На вопрос о том, как ей удалось возобновить карьеру после пережитого, Стоун отвечает: "Никак". За свою карьеру она сыграла более чем в 40 фильмах, а также работала как продюсер.